Uludağ İhracatçı Birlikleri Nisan Ayında 2,8 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Ekonomi

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen ay 2,8 milyar dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Nisan 2024'te 2 milyar 830 milyon 859 bin dolarlık ürün gönderen birliklerin Ocak-Nisan 2024 ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,14 artarak 12 milyar 322 milyon 760 bin dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin nisan ayındaki dış satımı 2 milyar 381 milyon 505 bin dolar olarak kayıtlara geçti. OİB'in ocak-nisan dönemi ihracatı geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 4,81 artışla 10 milyar 249 milyon 550 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, nisanda 97 milyon 14 bin dolar, ocak-nisan döneminde ise 432 milyon 942 bin dolar ihracat kaydetti.

Nisanda 65 milyon 354 bin dolarlık ihracata imza atan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin bu senenin 4 ayındaki dış satımı ise 304 milyon 150 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği nisanda 28 milyon 737 bin dolarlık ürün ihraç etti. Birliğin ocak-nisan dönemi dış satımı, geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 39 artarak 97 milyon 20 bin dolar oldu.

Geçen ay 6 milyon 380 bin dolar ihracat yapan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 4 aylık dış satımı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 50 milyon 331 bin dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Küresel rekabet yarışında varlığımızı sürdürebilmek için gerekli dönüşüm ve desteklerin de katkısıyla ihracat hedeflerimize ulaşacağımıza gönülden inanıyorum." ifadesini kullandı.