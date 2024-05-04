Uludağ İhracatçı Birlikleri Nisan Ayında 2,8 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Uludağ İhracatçı Birlikleri Nisan Ayında 2,8 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Uludağ İhracatçı Birlikleri Nisan Ayında 2,8 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen ay 2,8 milyar dolar ihracat yapıldığı bildirildi. UİB'nin Ocak-Nisan 2024 ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,14 artarak 12,3 milyar dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin nisan ayındaki dış satımı 2,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ise nisanda 97 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

04.05.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen ay 2,8 milyar dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Nisan 2024'te 2 milyar 830 milyon 859 bin dolarlık ürün gönderen birliklerin Ocak-Nisan 2024 ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,14 artarak 12 milyar 322 milyon 760 bin dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin nisan ayındaki dış satımı 2 milyar 381 milyon 505 bin dolar olarak kayıtlara geçti. OİB'in ocak-nisan dönemi ihracatı geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 4,81 artışla 10 milyar 249 milyon 550 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, nisanda 97 milyon 14 bin dolar, ocak-nisan döneminde ise 432 milyon 942 bin dolar ihracat kaydetti.

Nisanda 65 milyon 354 bin dolarlık ihracata imza atan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin bu senenin 4 ayındaki dış satımı ise 304 milyon 150 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği nisanda 28 milyon 737 bin dolarlık ürün ihraç etti. Birliğin ocak-nisan dönemi dış satımı, geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 39 artarak 97 milyon 20 bin dolar oldu.

Geçen ay 6 milyon 380 bin dolar ihracat yapan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 4 aylık dış satımı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 50 milyon 331 bin dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Küresel rekabet yarışında varlığımızı sürdürebilmek için gerekli dönüşüm ve desteklerin de katkısıyla ihracat hedeflerimize ulaşacağımıza gönülden inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İhracat, Uludağ, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birlikleri Nisan Ayında 2,8 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:41:46. #1.13#
SON DAKİKA: Uludağ İhracatçı Birlikleri Nisan Ayında 2,8 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement