Uludağ İhracatında Artış

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) 2026 yılı Mayıs ayı ihracatı, 3 milyar 389 milyon 682 bin dolar olarak gerçekleşti.

2026 yılının ilk beş ayındaki ihracat tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında artarak 17 milyar 737 milyon 668 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) Mayıs ayında ihracatı 2 milyar 916 milyon 377 bin dolar olarak gerçekleşirken, bu yılın beş aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 4'lük artışla 15 milyar 215 milyon 167 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB), Mayıs ayı ihracatı 91 milyon 296 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2026'nın ilk beş ayındaki ihracat toplamı ise 509 milyon 716 bin dolara ulaştı.

Mayıs ayında 72 milyon 375 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), 5 aylık ihracatı toplamı ise 342 milyon 511 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Mayıs ayında 17 milyon 459 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB), 2026 yılının ilk beş aylık ihracatı ise 87 milyon 427 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3'lük artışla 10 milyon 758 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 5 aylık dönemde toplam 58 milyon 934 bin dolarlık dış satışa imza attı. - BURSA