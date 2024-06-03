Uluderbent Mahallesi Kiraz Festivali'nde En Güzel Kiraz Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Uluderbent Mahallesi Kiraz Festivali'nde En Güzel Kiraz Yarışması Sonuçlandı

Uluderbent Mahallesi Kiraz Festivali\'nde En Güzel Kiraz Yarışması Sonuçlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Uluderbent Mahallesi Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'En Güzel Kiraz' yarışmasında dereceye giren çiftçilere ödüller verildi. Mustafa Kavcı birinci olurken, Burhan Korkmaz ikinci ve Şevket Tıknaz üçüncü oldu. Festivalde ayrıca çocuklara kirazdan küpe takıldı.

03.06.2024 10:00  Güncelleme: 10:02
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Uluderbent Mahallesi Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen "En Güzel Kiraz" yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Uluderbent Mahallesi Kiraz Festivali, "En Güzel Kiraz" yarışmasıyla sona erdi. Festivalin son günü düzenlenen yarışmada 72 çiftçi yetiştirdikleri kirazla jüri karşısına çıktı. Yarışmada ilçenin en güzel kirazını yetiştiren Mustafa Kavcı birinci olurken, çiftçilerden Burhan Korkmaz ikinci Şevket Tıknaz ise üçüncü oldu. Birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ödülü verilirken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilk 40'a giren yarışmacıların tamamına 50 kilogramlık nitrat gübre, 40'tan sonraki tüm yarışmacılara 10'ar adet kiraz kasası hediye etti.

Öte yandan festivale katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara da kirazdan küpe taktı.

Yarışmada birinci olan çiftçi Mustafa Kavcı, "Sevinçten uçuyorum çok mutluyum. Böyle bir organizasyon hazırladığı için Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonların devam etmesini istiyoruz. Kirazlarımıza bir yıl baktık. Düzgün işçilik gibi emek harcadık. Bir yılın sonunda hasat aldık. Bu yıl çok mutluyuz. Mahsul var ama fiyatlardan memnun değiliz. Fiyatlar çok berbat" dedi.

Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nin kiraz yetiştirmek için uygun bir iklime sahip olduğunu belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Üreticilerimiz yetiştirdikleri en güzel ürünleri buraya getirdiler, yarışmaya katıldılar. Jüri üyelerimiz renk, tat, sap uzunluğu ve tane iriliğine göre puan verip değerlendirme yaptı. Uluderbent bölgemiz 450 rakımlı bazı bölgelerde 600'e kadar yükselen seviyeler var. Kiraz yetiştirmek için en uygun iklim burada var. İhracat kirazlarımız bu bölgede yetişiyor. İhracat firmalarımız kirazlarımızı ihraç ederek ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca istihdama katkı sağlıyorlar. Üreticilerimizin inşallah emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir yıl diliyorum. Bu yarışmanın kaybedeni olmayacak. Çünkü bütün kirazlar çok güzel ve hepsi birinci. İlgi gösterip katılan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Yarışmada 178 puan olan 35 nolu kasanın sahibi Mustafa Kavcı arkadaşımız bu yılın en güzel kiraz ödülünü almaya hak kazandı. Kutluyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uluderbent Mahallesi Kiraz Festivali'nde En Güzel Kiraz Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

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