Ulusal Hububat Konseyine göre hububat alım fiyatları piyasa beklentilerini karşıladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ulusal Hububat Konseyine göre hububat alım fiyatları piyasa beklentilerini karşıladı

03.06.2025 13:09
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Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının piyasa beklentilerini karşıladığını belirterek, "Hem çiftçi korunmuş hem de nihai tüketici gözetilmiştir.

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının piyasa beklentilerini karşıladığını belirterek, "Hem çiftçi korunmuş hem de nihai tüketici gözetilmiştir." ifadesini kullandı.

Taşpınar, yaptığı yazılı açıklamada, TMO tarafından hububat alım fiyatının ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit edildiğini anımsattı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere geçmiş yıllarda verilen mazot, gübre, sertifikalı tohum desteğinin yeni destekleme modelinde de temel destek ve planlı üretim desteği adı altında verileceğine işaret eden Taşpınar, "Bu da yaklaşık ton başına 2 bin 520 lira olacaktır. Böylece çiftçimizin eline ton başına, 2. grup ürünler için makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16 bin 20 lira, arpada 13 bin 520 lira geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Konsey olarak piyasa dinamikleri ve Türkiye'nin mevcut hububat rekoltesini göz önüne alarak Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO ile sürekli diyalog içinde olduklarını vurgulayan Taşpınar, şunları kaydetti:

"Fiyatların, çiftçimizin üretim gücünü artırmasının, azmini teşvik etmesinin önemini dile getirdik. Dünyada fiyatların düştüğü, rekoltenin arttığı bu ortamda açıklanan fiyatla beraber piyasa beklentileri karşılanmış, hem çiftçi korunmuş hem de nihai tüketici gözetilmiştir. TMO 2025 müdahil alım fiyatları, geçen sezona göre buğdayda ve arpada yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde olmuştur. Bu açıdan başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı'mız İbrahim Yumaklı'ya, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a teşekkür ederiz."

Taşpınar, TMO'nun açıkladığı fiyatların müdahale fiyatları olduğunu, alınan çeşitli tedbirlerle bunun piyasaya yansımalarının farklı olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ulusal Hububat Konseyine göre hububat alım fiyatları piyasa beklentilerini karşıladı - Son Dakika

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