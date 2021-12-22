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Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'tan "pamukta altın yıl yaşandı" değerlendirmesi - Son Dakika

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'tan "pamukta altın yıl yaşandı" değerlendirmesi

22.12.2021 13:01
Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'tan "pamukta altın yıl yaşandı" değerlendirmesi

Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık, pamuğun 2021 sezonunda altın yılını yaşadığını söyledi.

Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık, pamuğun 2021 sezonunda altın yılını yaşadığını söyledi.

Bertan Balçık ve konseyin genel sekreteri Ünal Evcim, İzmir Ticaret Borsası'nda "2021 pamuk sezonunun genel değerlendirmesi ve gelecek sezon beklentileri" konulu toplantı düzenledi.

Balçık, 2020'de pamuk alanlarının son 30 yılın en düşük seviyesinde olmasına rağmen pamuk bilançosundaki iyileşmelerin gelecek için ümit verdiğini hatırlattı.

Bu yıl pamuk ekim alanlarının yüzde 36 artarak 480 bin hektara çıktığının, rekoltenin yüzde 34'lük artışla 2 milyon 376 bin tona yükseldiğinin tahmin edildiğini ifade eden Balçık, "2021'de ekim alanları arttı. Verim açısından üreticiyi mutlu eden bir yıl oldu." dedi.

Bir önceki yılın dekar başına 495 kilogram kütlü verim değerinin korunduğunu ifade eden Balçık, şöyle konuştu:

"Dekar başına pamuk üretim maliyetleri yüzde 38 artarak 3 bin 241 lira oldu. Buna karşılık sezon ortalaması ürün satış fiyatları önceki yıla oranla yüzde 97 artarak kilogram kütlü başına 10,65 lira değerine yükseldi. Böylece pamuk üretiminde kilogram kütlü başına 4 lira 10 kuruş gibi uzun yıllardır görülmeyen, bir önceki yılın 5 katından büyük bir brüt marj değeri oluştu. Bu sezonun uzun zamandır görülmedik ölçüde kazançlı bir bilançoyla kapanmış olması, gelecek sezon pamuk ekim alanlarının tekrar 500 bin hektar seviyesinin üzerine çıkacağının güçlü bir işareti sayılmalıdır. Beyaz altın olarak bilinen pamuk, altın yılını yaşadı. 2022'de bir miktar karlılıkta düşme olacak. Çünkü enflasyon ve kur artışı sebebiyle maliyetlerde artış var. Ama yine de üretici açısında pamuk 2022'de ekmeye, yetiştirmeye aday bir ürün. Biz ekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. "

Kuraklığın pamuğa etkisi

Balçık, bir soru üzerine kuraklığın pamuk dahil tarımın genelini olumsuz etkilediğine değindi.

Pamuğun zararlı ve yararlı habitatı bünyesine çeken bir mahsul olduğuna dikkati çeken Balçık, "Nisan ve mayısta kuraklık had safhaya çıktı ve zararlı popülasyonu gelişme ortamı bulamadı. Pamuğun sulanması noktasında sıkıntılar çekildi ancak zararlı popülasyonunun azalması avantaj olarak yansıdı. Bu verime doğrudan etki etti, mahsulün hırpalanmasını önledi." ifadelerini kullandı.

Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri Hakkı Ünal Evcim de pamuktaki kazancın gelecek yıla yansımasının önemli olduğunu belirterek, ekimi teşvik edecek olan desteğin miktar ve içeriğinin pamuk ekim ayları olan nisan mayıs aylarından önce açıklanması gerektiğini kaydetti.

Ticaret, Nisan, İzmir, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'tan 'pamukta altın yıl yaşandı' değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi


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