Ulusal Süt Konseyi, Çiğ İnek Sütü Fiyatlarını 14,5 TL Olarak Belirledi

Ekonomi

Ulusal Süt Konseyi, 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere çiğ inek sütü fiyatlarını, litre başına 14,5 TL olarak belirledi.

Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Konsey'in bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar açıklandı.

Açıklamada, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 14,65 TL olarak belirlendiği bildirildi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği belirtildi.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacağı kaydedilen açıklamada, bundan sonraki süreçte, çiğ süt tavsiye fiyatının maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebileceği ifade edildi.

Ulusal Süt Konseyinin 23 Ocak'ta duyurduğu tarifede, çiğ süt fiyatı litre başına 13,5 TL olarak açıklanmıştı.