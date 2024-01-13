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Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi - Son Dakika
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Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını 22 Ocak'tan itibaren litre başına net 13,5 lira olarak belirledi. Üreticinin eline geçecek olan bu fiyat, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için geçerli olacak. Ayrıca, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem için 20 kuruş fark uygulanacağı belirtildi.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi
13.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:14
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Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 22 Ocak'tan geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 13,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, çiğ süt fiyatlarına ilişkin tavsiye fiyatı yer aldı.

Duyuruda, "22 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 13,5 lira olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Duyuruda, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 20 kuruş fark uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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