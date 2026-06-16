Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi Antalya'da

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi (ASC 2026), 1-5 Aralık'ta Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) tarafından Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) işbirliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde organize edilen kongrenin tanıtımı için Antalya Ticaret Borsası'nda basın toplantısı düzenlendi.

TÜRKTOB Başkanı M. Kayhan Yıldırım, toplantıda yaptığı açıklamada, kongrenin tohumculuk sektörünün küresel ölçekteki önemli buluşmalarından biri olduğunu belirtti.

Bu yılki Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'nin Türkiye'de yapılması amacıyla önemli uğraşlar sarf ettiklerini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Tohumculuk, bugün yalnızca tarımsal üretimin değil, gıda arz güvenliğinin, sürdürülebilirliğin, dış ticaretin ve ülkelerin stratejik geleceğinin en önemli alanlarından biri haline gelmiştir. Türkiye tohumculuk sektörü, son yıllarda üretim kapasitesi, ihracat başarısı, Ar-Ge birikimi ve uluslararası pazarlardaki etkinliğiyle önemli bir gelişim göstermiştir. Antalya'da gerçekleştireceğimiz Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'nin, ülkemizin bu alandaki birikimini ve başarısını dünyaya daha güçlü şekilde tanıtacağına inanıyoruz."

Yıldırım, kongrenin sektör için yeni işbirliklerinin kurulmasına, Asya-Pasifik Bölgesi ile ticari ve teknik ilişkilerin geliştirilmesine, Antalya'nın uluslararası organizasyon gücünün daha görünür hale gelmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

TÜRKTED Başkanı Burak Gönen ise tohumculuk sektörünün son yıllarda önemli gelişme kaydettiğini ve uluslararası ticaret, rekabet alanlarında iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

Kongrenin sektörün uluslararası alandaki rekabetini daha da artıracağını ifade eden Gönen, "Kongrenin Antalya gibi tohumculuğun en önemli merkezinde yapılması, faaliyet gösteren tohumculuk firmalarının sayısı, kalitesi, teknik personel ve Ar-Ge kapasiteleri ile tecrübeleri Antalya'nın ne kadar doğru bir seçim olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Gönen, kongrenin başta Asya-Pasifik ülkelerinden olmak üzere sektör temsilcilerini, tohum firmalarını, ulusal ve uluslararası meslek örgütlerini, bitki ıslahçılarını, araştırmacıları, akademisyenleri, politika yapıcıları ve ilgili tüm paydaşları aynı platformda buluşturacağını kaydetti.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da kongreyi, Türkiye tohumculuğunun geldiği seviyeyi, Antalya tarımının üretim gücünü ve sektörün küresel iddiasını ortaya koyacak stratejik bir fırsat olarak gördüklerini dile getirdi.

Antalya'nın yalnızca yaş sebze ve meyve üretimiyle değil, özellikle sebze tohumculuğu, fide, fidan ve süs bitkileri gibi yüksek katma değerli alanlarda da üretim üssü olduğuna işaret eden Çandır, kentte geçen yıl 258 ton standart ve hibrit sebze tohumu üretildiğini ve bu üretimin ekonomik değerinin 12 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Toplantıda, tohumculuk alanındaki çalışmalar hakkında sunum yapıldı.