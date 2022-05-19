Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2022 başladı - Son Dakika
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Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2022 başladı

19.05.2022 16:32
Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2022 başladı

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2022 başladı.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2022 başladı.

GameX'ten yapılan açıklamaya göre, dijital oyun dünyasının en yeni oyunları ve ünlü oyuncuları, GameX 2022'de sahne aldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce oyunseverin akın ettiği fuarın açılış gününde, en yeni dijital oyunlar ilk kez oyun tutkunlarıyla buluştu. Birçok eğlenceli etkinliğe ev sahipliği yapan fuar, 22 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.

Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerin en kapsamlı dijital oyun fuarı olma özelliğini taşıyan ve oyun tutkunlarını bir kez daha buluşturan GameX, Rönesans Fuarcılık tarafından bu yıl 16'ncı kez düzenleniyor. GameX 2022'ye yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markaları katılıyor.

Fuarın açılışı Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel ve TÜYAP Fuarcılık Grubu Genel Müdürü İlhan Ersözlü tarafından yapıldı. Açılış töreninde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da kutlandı.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel, dijital oyun sektörünün Türkiye'de de her yıl artan büyük bir gelişme içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörümüz gün geçtikçe dünya üzerinde önemli bir potansiyel olmaya başladı. 2021 yılında küresel oyun sektörü 180,3 milyar dolara ulaşarak önceki seneye göre yüzde 1,4'lük bir artış gösterdi. Sektör büyüklüğünün 36,7 milyar dolarla yüzde 20'lik kısmını bilgisayar oyunları oluşturuyor. Bu büyümede pandeminin de etkisi görüldü.

Evlere kapanan oyunseverler sektörün devasa büyüklüğe ulaşmasının önünü açtı. GameX 2022'de bu sektörleri oluşturan Türk ve yabancı firmalar bir arada olacak. Bu yıl da çok sayıda yabancı firmayı ağırlıyoruz."

GameX bu yıl bayramda gençleri buluşturdu. Bölgenin en büyük cosplay yarışmasının ve turnuvalarının da gerçekleşeceği GameX'te ziyaretçiler hem büyük ödül için yarışacak hem de birbirinden renkli görüntülere tanık olacak.

GameX 2022'nin katılımcıları arasında PUBG Mobile'ın yapımcısı Tencent Games, GameOn ve Tivibu markalarıyla Türk Telekom, finansal çözümler sunan Papara, oyun içi satışlar yapan Oyunfor, blockchain teknolojileri geliştiren Funverse Games, Monster Energy, Arma Computer, Hawk Chair, Almila Oyuncu Odası, Hado ve daha birçok marka bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2022 başladı - Son Dakika


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