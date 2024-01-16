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Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) 8 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) 8 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak

Genç MÜSİAD tarafından bu yıl 8'incisi organize edilen 'Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK)', 'Global Harmony-Küresel Ahenk' temasıyla 8 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak.

Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) 8 Şubat\'ta İstanbul\'da yapılacak
16.01.2024 - 16:12,
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Genç MÜSİAD tarafından bu yıl 8'incisi organize edilen "Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK)", "Global Harmony-Küresel Ahenk" temasıyla 8 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak.

Genç MÜSİAD'ın açıklamasına göre, globalleşen dünyada çağın gerektirdiği vizyoner iş insanı ruhu ve bakış açısına sahip gençlerin yetişebilmeleri gayesiyle hareket eden Genç MÜSİAD, UGİK ile kolektif bilinç ruhunu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin desteğiyle Genç MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenecek Kongre, Global Harmony ana temasının taşıyıcıları olan, "Simplicity", "Harmony" ve "Opportunity" başlıklarıyla bugünün iş dünyasına önemli bir perspektif sunacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen pek çok ismin katılımıyla gerçekleştirilecek Kongre, kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri, akademi ve medya dahil çok sayıda paydaşı ve 3 bine yakın katılımcıyı bir araya getirecek.

Kongrenin açılış konuşmalarını MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel ve Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı Mağsum Usta'nın yapması planlanıyor.

"Dokunduğumuz tüm alanlarda küresel ahengi sağlama mirası ve yeteneğine sahibiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, UGİK 2024'ün Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk genç iş insanları buluşması olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Jeopolitik konum, iklim, bölgesel savaşlar, pandemi ve ekonomik zorluklar gibi kavramlarla, okuması, anlaması, beraber çalışması ve de ticaret yapması daha zor bir dünya üzerinde yaşıyoruz. Global Harmony-Küresel Ahenk kavramını kendimize ana tema olarak seçme sebebimiz ise bu karışıklık içinde Türkiye olarak ikinci yüzyılımızda 'Türkiye Yüzyılı' söylemini de içinde barındıran, dokunduğumuz tüm alanlarda küresel ahengi sağlama mirası ve de yeteneğine sahip olmamızdır.

Bu kongrede, kendi ticaretimiz, kendi şehrimiz, kendi ekonomimiz ve kendi gerçeğimiz dışında diğer insanlarla karşılıklı bağımlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Vahşi bir küreselleşmenin ötesinde ahenkli bir dünya ile barışın, diplomasinin, insan medeniyetinde olan ilerlemenin, maddi unsurların ötesinde de olabileceğini konuşmak, hedefler koymak ve o hedeflere kolektif bir şekilde yürümek amacındayız."

Ertemel, tüm gençlere kongreye katılmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) 8 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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