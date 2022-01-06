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Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı için geri sayım başladı - Son Dakika

Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı için geri sayım başladı

06.01.2022 10:20
Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı için geri sayım başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Fuar İzmir'de yapılacak MODEKO 2022 Uluslararası İzmir Mobilya Fuarının tanıtım toplantısına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Fuar İzmir'de yapılacak MODEKO 2022 Uluslararası İzmir Mobilya Fuarının tanıtım toplantısına katıldı. Başkan Soyer, "İnanıyorum ki MODEKO 2022 sayesinde mobilya sektörümüzün dünyada ilk beş ülke içerisinde yer almasına bir adım daha yaklaşacağız" dedi.

2-6 Mart tarihlerinde Fuar İzmir'de 33. kez düzenlenecek MODEKO 2022 Uluslararası Mobilya Fuarının tanıtım toplantısı yapıldı. Fuarın tanıtım toplantısına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Nobel EXPO Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, EFOR Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, mobilyacılar, üreticiler, bürokratlar ve meclis üyeleri katıldı.

Soyer: "İddialıyız ve çok heyecanlıyız"

MODEKO 2022 için iddialı ve çok heyecanlı olduklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Fuara 300'ün üzerinde firma ve 750'nin üzerinde marka katılacak. Batı Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Amerika'daki 50 farklı ülkeden sektör profesyonelleri fuarımızı ziyaret edecek. Ülkemizin en güçlü üretim alanlarından biri olan mobilya sektörünün uluslararası pazarda da çok önemli bir yeri var. Öyle ki pandeminin küresel olarak oluşturduğu olumsuz etkiye rağmen dış ticaret fazlası veren tek sektör mobilya sektörümüzdü. Üç buçuk milyar dolar ihracat yapan ve her yıl istisnasız dış ticaret fazlası veren mobilya sektörüyle Türkiye, dünya mobilya ihracatçıları arasında 8. sırada yer alıyor. MODEKO 2022 hiç şüphesiz ki bu konumumuzu daha da güçlendirecek. Bu fuar sayesinde mobilya sektörümüzün dünyada ilk beş ülke içerisinde yer almasına bir adım daha yaklaşacağız. Türkiye mobilya sektörünün toplam üretimini 25 milyar dolar seviyesine çıkarmak zorundayız. Bunun için mobilya sektörümüzün var gücümüzle yanında olacağız" dedi.

İzmir'in çok daha büyük fuarlara ev sahipliği yapacak potansiyeli olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Bunun gereğini yapmakta kararlıyız. Göreceksiniz, geçen senelerde 10-11 fuar düzenleyen İzmir, bu yıldan itibaren 20'nin üzerinde fuara ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Mobilya imalatı için yeni bir yer arayışında olduklarını da belirten Başkan Soyer, "Karabağlar sanayi sitesi ve mobilyacılar sitesinin sorunlarının farkındayım. Uzunca bir süredir yeni bir yer arayışını sürdürüyoruz. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile görüşmelerimizde birkaç seçenek olgunlaştı. Bir karar verme noktasına gelmemize az kaldı. Kent merkezinde bu sektörlerin imalathanelerinin kalması sektöre de kente de zarar veriyor. En sağlıklı koşulları oluşturmak için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Soyer, tanıtım toplantısının ardından mobilyacıları ziyaret etti. Soyer, ihracat odaklı çalışmalarla yerli ve yabancı

katılımcıların bir araya getirileceğini söyledi. - İZMİR

Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı için geri sayım başladı
Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı için geri sayım başladı
Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı için geri sayım başladı

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Togo Cumhuriyeti, Tunç Soyer, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı için geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi


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