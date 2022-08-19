"Küresel salgın liderlere hızlı ve net kararlar aldırıyor"

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) akreditasyonlu koç MCC Fatih Elibol, iyi ve başarılı bir lider olmanın yollarını anlattı. Küresel salgın olan Kovid-19'un liderlere hızlı ve net kararlar aldırdığını söyleyen Elibol, "Kendini kontrol edebilen liderler işlerini de korku ve endişe gibi olumsuz duygulardan uzaklaşarak sağlıklı ve verimli bir şekilde yönetebilir. Bir liderin en önemli görevlerinden biri ekibinde güven ve sinerji oluşturmak. Kendini iyi yönetemeyen liderler ekibi üzerinde güven oluşturamıyor. Başarılı bir liderin tüm çizgileri belirgindir, anlaşılamayan bir yönü yoktur" dedi.

McKinsey & Company tarafından 70 ülkede 24 sektörde faaliyet gösteren 3 bin 500 şirketin, 7 bin 800 CEO'sunun 20 yıllık performansını izleyerek hazırlanan 'CEO Mükemmelliği: En İyi Liderleri Diğerlerinden Ayırt Eden Altı Zihniyet' kitabına göre, korku ve endişe gibi olumsuz duyguları yönetebilen liderler cesur kararlar alabiliyor.

"NET BİR ZİHNE SAHİP LİDER ETKİN VE EFEKTİF LİDERLİK YÜRÜTEBİLİR"

Kendini kontrol edebilen liderlerin işlerini de korku ve endişe gibi olumsuz duygulardan uzaklaşarak sağlıklı ve verimli bir şekilde yönetebildiklerine dikkat çeken Master Certified Coach (MCC) unvanlı koç Fatih Elibol, "Bir liderin en önemli görevlerinden biri ekibinde güven ve sinerji oluşturmak. Kendini iyi yönetemeyen liderler ekibi üzerinde güven oluşturamıyor. Başarılı bir liderin tüm çizgileri belirgindir, anlaşılamayan bir yönü yoktur. Net bir zihne sahip lider etkin ve efektif liderlik yürütebilir. Bu da ancak etkili bir koçluk ve mentorluk seansları aracılığıyla bilgi ve becerilerinin gücünün farkına vararak gerçekleştirilebilir. Koçluk ve mentorluk seansı alan ekipler ise liderleriyle daha kolay uyum yakalayarak kariyer yaşamlarını mutluluk ve başarı kavramları odağında şekillendirebilir" dedi.

"BAŞKALARININ FİKİRLERİYLE HAREKET EDEN LİDERLER KUKLA LİDERİN ÖTESİNE GEÇEMİYOR"

Kurumsal hayattaki başarının netlikten geçtiğini belirten Elibol, "Endişe ve korkularının içinde kaybolan liderler, öncü vizyonunu kaybederek, şirketleri kaos ortamına sürükleyebilir. Oysa kendini yönetebilen liderler, şirketler kadar dünyayı da başarılı bir şekilde yönetebilir. Dışarıdan bakıldığında lider vizyonuna sahipmiş gibi görünen ancak mutsuzluk, huzursuzluk ve yetersizlikler yaşayan liderler -mış gibi yaşadıkları için lider vizyonundan yoksundur. Bu tür liderler başkalarının fikrini kopyalayarak kendilerine ait olmayan bir yaşam sürdürür. Başkalarının fikirleriyle hareket eden liderler kukla liderin ötesine geçemiyor. Başkalarının hayallerinin izinden giden, kendi mutluluk tanımını yapamayan liderler, iş yaşamında da diğer insanların direktifleriyle karar almak zorunda kalıyor" ifadelerinde bulundu.

"KOÇLUK VE MENTORLUK SEANSLARI BAŞARILI BİR LİDERLİĞİN ANAHTARINI SUNUYOR"

Koçluk veya mentorluk desteği alan liderlerin kendini keşfetmesinin yanı sıra vizyonunu da genişleterek -mış gibi sürdürülen yaşamlardan uzaklaşıp tüm deneyim ve yeteneklerini kullanarak net kararlar alabildiğini kaydeden Elibol, "Bilgi ve yeteneklerden oluşan gücü başarıya dönüştüren unsur net kararlardır. Netlik kavramı etrafında oluşturulan yepyeni bir yaşam planı, liderin hayatına sağlık ve mutluluk getirirken başarıyı da mümkün kılar. Dünyada başarıyla yönetilen şirketler kadar ülkelerde de gördüğümüz gibi kendini yönetebilen net liderler, bu başarıda söz sahibi olurlar. Onların başarı imzasının arkasında da koçluk ve mentorluk başarısı yatıyor. Koçluk ya da mentorluk seansları liderlere ne tür kararlar almaları gerektiği noktasında akıl vermekten ziyade, yol arkadaşlığı yaparak kendi yaşamlarını nasıl en iyi şekilde yönetebileceklerini gösterip başarılı bir liderliğin anahtarını sunuyor. Koçluk ve mentorluk seansı alan ekipler ise liderleriyle etkili bir takım dayanışması oluşturarak iş hayatında mutluluğu yakalarken yüksek verimlilik sağlayabiliyor" diye konuştu.

"VİZYON YARATMAYI VE SORGULAMAYI ÖĞRETEN KOÇLUK ÖĞRETİSİ BAŞARI GETİRİYOR"

Koçluk ve mentorluğun liderlerin bilgi ve birikimleri doğrultusunda özgürce karar almasını olanaklı hale getirdiğini söyleyen Elibol, "Koçluk seanslarına katılarak iyi bir bir lider vizyonuna sahip olmayı başaran yöneticiler, yaşamın her alanında büyük başarılara imza atabilecek zihin yapısına kavuşurken tüm potansiyelini de ortaya çıkarıyor. Korku ve endişelerin yarattığı kıskaçtan kurtularak özgürce karar alabilen liderler, kendine güvenen ve net ekipler kurabiliyor. İşini kaybetme endişesiyle mevcut düzenin devamlılığını sağlayarak özgür kararlar almaktan çekinen liderler, korku ve endişeleriyle baş başa kalıyor. Çok boyutlu düşünmenin anahtarını sunan, vizyon yaratmayı ve sorgulamayı öğreten koçluk öğretisi liderleri başarıya ulaştırır. Koçluk öğretisiyle bütünleşen ekipler daima net ve kazanan mutlu bir ortamda başarılarını artırabilir" dedi.