Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncelledi - Son Dakika
Üye Girişi

Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncelledi

13.08.2022 01:15
Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncelledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürdü, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürdü, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirmeye gitti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B2"den "B3"e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin dış pozisyonunun özellikle artan enerji fiyatlarının bir sonucu olarak beklenenden daha fazla baskı altında olduğu aktarıldı.

Küresel ortamın daha zorlu hale geldiği belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ve gelecek yıl yüzde 2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Moody's, mayıs ayında yayımladığı tahminlerde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.

Daha önce takviminde Türkiye için değerlendirme tarihi 27 Mayıs olarak belirtilen Moody's, bu tarihte ülkenin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmamıştı.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Turan: Bu ülkenin birlik ve beraberliğine hep beraber omuz vermek zorundayız AK Parti'li Turan: Bu ülkenin birlik ve beraberliğine hep beraber omuz vermek zorundayız Kirişci: 'Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz' Kirişci: 'Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz'
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncelledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Trafik sigortası primlerine yüzde 20'ye kadar zam yapıldı! İşte yeni tarifeler...
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
00:05 Araç sahiplerine kötü haber! Gelen zamla birlikte benzinin fiyatı 21 lirayı aştı
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:31 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü
23:30 Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
23:46 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 01:16:18. #1.13#
SON DAKİKA: Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement