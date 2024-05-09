Uluslararası Kümes Hayvanları Kongresi Bursa'da Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Uluslararası Kümes Hayvanları Kongresi Bursa'da Başladı

Bilimsel Tavukçuluk Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Kümes Hayvanları Kongresi, Bursa'da başladı. Kongreye 16 ülkeden katılımcılar ve Türkiye'nin ilgili fakültelerinden bilim insanları katıldı. Kongre, bilimsel tebliğlerin tartışılması ve bilgi aktarımının yapılması amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca, kongre sayesinde sektördeki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ihracat kapılarının açılması hedeflenmektedir.

09.05.2024 17:46
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Uluslararası Kümes Hayvanları Kongresi 16 ülkeden katılımcılarla Bursa'da başladı

HasTavuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezen: "Türk tavukçuluk sektörünü öne çıkaran bir etkinlik olarak görüyorum"

BURSA - WPSA (World's Poultry Science Association) Türkiye Şubesi olan Bilimsel Tavukçuluk Derneği, Uludağ Üniversitesi desteği ile 8-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Prof.Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan Uluslararası Kümes Hayvanları Kongresi başladı.

Türkiye'nin ilgili fakültelerinin çok kıymetli bilim insanlarının yanı sıra konularında ünlü yabancı bilim insanları ve katılımcı firmalar organizasyonda yer aldı. Kongre, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Bursa ve Uludağ Üniversitesi tanıtım filmlerinin izlenmesi, Üniversite Halk Oyunları Topluluğunun gösterileriyle başladı. Türkiye Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı Prof. Dr Rüveyda Akbay'ın kongre açılış konuşması ardından panel sunumları yer aldı.

Panel bildirilerinin sunuşunu, Uludağ Üniversitesi Organizasyon Komitesi Başkanı (Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölüm Başkanı) Prof. Dr. İbrahim Ak yaptı. Ardından sırasıyla Naci Kaplan, Beyaz Et Üreticileri ve Damızlıkçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı - Kanatlı Eti Sektörünü, M. Ülkü Karakuş, Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı - Türkiye'deki Yem Sanayinin Durumunu, Zekeriya Yıldırım, Cobb Türkiye Üretim Müdürü - Broyler Yumurtacı Damızlık Pazarı ve Tüketimdeki Yönelimlerini, Müjdat Sezer, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamülleri İhracatçıları Birliği ve HASTAVUK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Yemeklik ve Kuluçkalık Yumurta Ürünlerinin Tüketimi, Üretimi ve Çevreye Etkilerini, Prof. Dr. Ali Esat Karakaya (Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC) - Gıdalarda Bilgi Kirliliğinin Önlenmesinde Kamu Otoritesi ve Akademinin Sorumluluğunu ele alan sunumlar gerçekleştirdiler. Panel, soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

" Türk tavukçuluk sektörünü öne çıkaran bir etkinlik olarak görüyorum"

Türk tavuk sektörünün bilimsel tebliğler ile birlikte değer kazanacağını ifade eden HASTAVUK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezen, "Burası uluslararası bir kongre olduğu için çok keyifli. Çünkü her zaman Türkiye'de olmuyor. Bundan 9 sene önce bir kere Antalya'da yapılmıştı. 9 sene sonra tekrar özellikle Bursa'da olması da bize keyif verici bir durum. Burada genellikle bilimsel tebliğler tartışılacak. Bugün açılışı gerçekleşti. Türkiye'nin genelinde kanatlı sektörüyle ilgili konular, dünya genelinde gerekli konular, verebildiğimiz kadar mesajları vermiş olduk. Ama bundan sonraki oturumda tamamen bilimsel konular ele alınacak. 3 gün daha devam edecek. Bursa'da böyle bir etkinlik olduğu için çok sevinçliyim. Panel genelde bilimsel konu olduğu için daha çok öğretim üyeleri olsun, gençler olsun, öğrenciler olsun çeşitli konularda bilim adamlarının birbirine bilgi aktarımı yapıldı. Bunu dünyada Türkiye'de yapıldığı için Türk tavukçuluk sektörünü öne çıkaran bir etkinlik olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

"Sektöre bilimsel ve ticari yönden fayda sağlayacak"

Gerçekleştirilen panel ile birlikte sektörde ihracat kapılarının da aralanacağını ifade eden WPSA Türkiye Şubesi Başkanı Rüveyde Akbay, "Bu toplantıların amacı bütün dünyada bilimde neler olup bittiğini karşılıklı görüşmek, sohbet etmek, bilgi alışverişinde bulunmak, sosyal olarak da dostlukları güçlendirmektir. Sektöre şöyle bir faydası olacak. Dünyadaki gelişmeleri burada sunulan bildirilerle görmüş olacağız. Ayrıca bu tür şeylerde ticari ilişkiler gelişecek. Türkiye'yle bu gelen ülkeler arasında 16 farklı ülke geldi. Onların hepsi bilim adamı değil, içinde tüccarları da var. Bu ilişkiler Türkiye'deki ticari ilişkileri geliştirecek, dostlukları güçlendirecek. İhracat kapılarını da açacak. Bu nedenle hem sosyal ve bilimsel yönden hem de ticari yönden çok faydalar sağlayacak bir etkinlik" dedi.

Kongrenin sonunda tüm konuşmacılara plaket verilerek, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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