IMF: İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz - Son Dakika
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IMF: İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz

27.09.2022 22:34
IMF: İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izlediklerini ve yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirterek, yüksek enflasyon göz önüne alındığında büyük ve hedefe yönelik olmayan mali paketleri önermediklerini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izlediklerini ve yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirterek, yüksek enflasyon göz önüne alındığında büyük ve hedefe yönelik olmayan mali paketleri önermediklerini bildirdi.

İngiliz hükümetinin 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirim paketini duyurmasının ardından IMF'den açıklama geldi.

IMF sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz ve yetkililerle birlikte çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Eşitsizliği artıracaktır" uyarısı

Ülkede açıklanan büyük mali paketin, ailelerin ve işletmelerin enerji şokuyla başa çıkmalarına yardımcı olmayı, vergi indirimleri ve tedarik önlemleri yoluyla büyümeyi artırmayı amaçladığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, ancak maliye politikasının para politikasına zıt amaçlarla işlememesinin önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İngiltere dahil birçok ülkede yüksek enflasyon baskısı göz önüne alındığında, bu noktada büyük ve hedefe yönelik olmayan mali paketler önermiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu önlemlerin muhtemelen eşitsizliği artıracağı belirtilen açıklamada, 23 Kasım bütçesinin İngiliz hükümetine daha hedefe yönelik destek sağlamanın yollarını düşünmesi ve özellikle yüksek gelirlilere fayda sağlayan vergi önlemlerini yeniden değerlendirmesi için bir fırsat sunacağı kaydedildi.

Hükümetin vergi indirim paketini açıklamasının ardından sterlinde tarihi düşüş yaşanmıştı

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçen cuma, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını duyurmuştu.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin güç kaybetmesine neden olmuştu. İngiliz sterlini, dün Asya piyasalarında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE), ülkede 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyona karşı geçen hafta politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.

BoE Baş Ekonomisti Huw Pill, bugün yaptığı açıklamada, hükümetin planladığı vergi indirimlerine bankanın dikkate değer bir para politikası karşılığı vermesinin olası olduğunu belirtmişti.

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Kaynak: AA

England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF: İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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