IMF'den Suudi Arabistan için yüzde 7,6'lık büyüme beklentisi - Son Dakika
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IMF'den Suudi Arabistan için yüzde 7,6'lık büyüme beklentisi

17.08.2022 18:14
IMF'den Suudi Arabistan için yüzde 7,6'lık büyüme beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Suudi Arabistan ekonomisinin bu yıl yüzde 7,6, gelecek yıl ise yüzde 3,7 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Suudi Arabistan ekonomisinin bu yıl yüzde 7,6, gelecek yıl ise yüzde 3,7 büyüyeceği tahmininde bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını kaynaklı derin bir durgunluğun ardından güçlü bir şekilde toparlandığı belirtilen açıklamada, likidite ve mali desteğin, Vizyon 2030 kapsamındaki reform ivmesinin ve yüksek petrol fiyatlarıyla üretiminin, ekonominin sağlam bir büyüme, kontrollü enflasyon ve dirençli bir finans sektörü ile toparlanmasına yardımcı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, salgının azalan etkilerinin, artan petrol üretimi ile fiyatlarının ve güçlenen ekonominin mali ve dış pozisyonları iyileştirdiği kaydedildi.

Ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,2 büyüdüğü anımsatılan açıklamada, para politikası sıkılaşması ve mali konsolidasyon ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nın etkilerine rağmen Suudi Arabistan ekonomisinin bu yıl yüzde 7,6 ve gelecek yıl yüzde 3,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın bu yıl dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmasının muhtemel olduğu kaydedildi. Açıklamada, reform gündeminin uygulanmaya devam edilmesiyle orta vadede büyümenin hızlanmasının beklendiği aktarıldı.

Ülkede enflasyonun ise geçen yıl yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada enflasyonun bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl yüzde 2,2 olmasının tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ulusal Yatırım Stratejisi ve iş gücü piyasası reformlarının başarılı şekilde uygulanmasının veya petrol üretimindeki daha fazla artışın ekonomik görünümü daha da iyileştirebileceğine işaret edilirken, beklenmedik petrol harcamalarının, reform gündeminden sapmanın, enflasyonist baskıların, yeni bir salgın dalgasının, Rusya-Ukrayna savaşı etkilerinin ve Çin'deki ani bir yavaşlamanın temel riskler olduğu aktarıldı.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF'den Suudi Arabistan için yüzde 7,6'lık büyüme beklentisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: IMF'den Suudi Arabistan için yüzde 7,6'lık büyüme beklentisi - Son Dakika
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