Uluslararası Para ve Finans Komitesi Toplantısı'nın sonuç bildirisine Rusya engeli

Uluslararası Para ve Finans Komitesi'ne (IMFC) başkanlık eden İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Ukrayna'daki savaşın ekonomik büyümeyi yavaşlatan en önemli unsur olduğunu belirtti. Calvino, Rusya'ya savaşı durdurması için güçlü bir çağrı yapıldığını ancak Rusya'nın engeli nedeniyle 46'ncı IMFC Toplantısı sonucunda ortak bir bildiri yayımlanamadığını ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında, Calvino ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva 46'ncı IMFC Toplantısı'nın sonuçlarına dair ortak basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 salgınından kaynaklanan zorlukların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının yeni riskler oluşturduğuna dikkati çeken Calvino, uluslararası enerji, gıda ve emtia piyasalarında yaşanan şokun küresel ekonomik büyümeyi yavaşlattığını ve enflasyonu yükselttiğini söyledi.

Calvino, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı durdurması için çok güçlü bir çağrı yapıldığını belirterek, "Savaş, büyümeyi yavaşlatan ve enflasyonu, oynaklığı, enerji ve gıda güvensizliği ile belirsizliği yaratan en önemli unsur. Bu nedenle barış şu anda en önemli ekonomi politikası aracı." dedi.

IMFC Toplantısı sonucunda uzlaşmaya varabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Calvino, Rusya'nın engeli nedeniyle ortak bir sonuç bildirisi yayımlayamadıklarını kaydetti.

Calvino, sonuç bildirisi yerine 46'ncı IMFC Toplantısı'na ilişkin bir başkanlık açıklaması yaptıklarını aktardı.

Söz konusu açıklamada ise küresel ekonomik toparlanmanın belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemde yavaşladığı kaydedildi.

İki yılı aşkın süre devam eden salgın ve ardından Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın, geçim kaynakları üzerinde önemli etkilerle ekonomik faaliyet üzerinde ağır bir baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada, enflasyonun onlarca yılın zirvesinde olduğu, borcun arttığı, gıda ve enerji güvenliği risklerinin yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada,tedarik zinciri ve ticaret aksaklıklarının sürdüğü, finansal koşulların sıkılaştığı, sermaye akışı ile döviz kuru dalgalanmalarının arttığı bildirildi.

Açıklamada, küresel ekonominin artan ayrışma riskiyle karşı karşıya olduğu, hayat pahalılığındaki keskin artışın herkesi etkilediği kaydedilerek ortak zorlukların üstesinden gelinmesi için acil çok taraflı eyleme ihtiyaç olduğu vurgulandı.