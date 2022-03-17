Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak

17.03.2022 10:03
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kent esnafına can suyu olması bekleniyor.

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kent esnafına can suyu olması bekleniyor.

2 yıldır süren pandeminin ardından bu sene 23- 27 Mart tarihleri arasında yerli ve yabancı binlerce turistin katılımıyla düzenlenecek olan 10'uncu 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın heyecanı tüm kenti sardı. Kentte kebap ve şırdancılar başta olmak üzere tüm esnaf, festivalle işlerin açılmasını bekliyor.

Pandemi nedeniyle online düzenlenen karnavala bu sene yerli ve yabancı yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. Pandemi ve global krizler nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa ise karnavalın can suyu olması bekleniyor.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle 2 yıldır karnaval yapılmıyordu. Karnavalın kent ekonomimize ve esnafımıza büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda beklentilerimiz var. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1 buçuk milyon insan bekliyoruz. Bu da Adanamız için önemlidir. Böyle karnaval, festival ve bayramlar esnafımız için çok önemlidir. Şuanda esnafımız bu karnavalı dört gözle bekliyor. Esnafımız ümitli, heyecanlı" dedi.

"Adana'da lezzet ve şenlik var"

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise karnavalın esnafa ilaç gibi geleceğini ifade ederek, "Pandemi ve pandemiden sonra yaşanan global kriz esnafları etkiledi. Şehir dışından gelen insanlar da azalmıştı. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile dileriz ki esnafımızın yüzü güler. Bu karnavalın bizlere ilaç gibi gelmesini bekliyoruz. 23-27 Mart tarihleri arasında Adana'da lezzet ve şenlik var. Hazır bir şekilde vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Esnafta ilk günkü karnaval heyecanı olduğunu aktaran Aydın, "2 yıldır pandemi nedeniyle karnaval yapılamıyordu. Şimdi esnafımızda o ilk günkü heyecan var. Karnavalın da en favori yiyeceği Adana Kebap ve Adana lezzetleri olacaktır" dedi. - ADANA

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak

YORUMLAR
500
Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor Adana'da tarlada yanmış otomobil bulundu Adana'da tarlada yanmış otomobil bulundu

Portakal, 27 Mart, Pandemi, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
18:56 Rus medyasında istifa dalgası! Savaş suçlarıyla yargılanmaktan korkuyorlar
22:12 Hackerlar, 20 milyon Rus'a aynı mesajı gönderdiler: İşte o mesajda yazılanlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:10:35. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement