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Uluslararası Usta Ediz Gürel, Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nın özel konuğu oldu - Son Dakika
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Uluslararası Usta Ediz Gürel, Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nın özel konuğu oldu

Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF), Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom iş birliğiyle düzenlediği 2. Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nda Uluslararası Usta Ediz Gürel, genç sporculara satranç deneyimlerini ve turnuvalara nasıl hazırlandığını anlattı. Turnuvada 100 sporcu yarıştı ve şampiyonluklar belirlendi.

Uluslararası Usta Ediz Gürel, Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası\'nın özel konuğu oldu
19.12.2023 - 15:05,
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Türkiye'nin satrançtaki genç yeteneklerinden Uluslararası Usta (International Master - IM) Ediz Gürel, Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF), Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom iş birliğiyle düzenlediği 2. Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nın özel konuğu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IM Gürel, TSF Mersin Satranç Merkezi'nde düzenlenen turnuvada yapılan söyleşide, genç sporculara satranç deneyimlerini, ulusal ve uluslararası alanda yapılan satranç turnuvalarına nasıl hazırlandığını anlattı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay da söyleşide yer aldı. Tulay, turnuvaya gösterilen ilginin ve katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nın geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin de TSF ile yapılan iş birliği sayesinde, Mersin'in entelektüel potansiyelinin gelişmesine katkı sunan, bölgenin yaşamını daha iyi hale getiren, bölgede heyecan yaratan böylesine güzel bir turnuvanın ortaya çıkmasından mutluluk duyduklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Mersin bölgesi, yetenekli insanları cezbeden bir merkez haline geliyor. Turnuva, Mersin bölgesinin yetenekli insanları cezbeden bir merkez haline geldiğini kanıtlıyor. Rosatom geleneksel olarak faaliyet gösterdiği bölge ve şehirlerin kalkınmasına öncelik veriyor. Bu ekonomi, sosyal altyapı ve eğitim için geçerlidir."

TSF Mersin Satranç Merkezi'nde, 16 Aralık'ta düzenlenen final müsabakalarında 100 sporcu yarıştı.

8 Yaş ve Altı Kategorisi'nde şampiyonluğa Yiğitcan Arı ulaşırken, ikinci Damir Ağgün ve üçüncü Yağız Mete Dağlı oldu. 12 Yaş ve Altı Kategorisi'nde Fatih Çelik şampiyon, Kerem Umut Turak ikinci ve Altay Erdem Gök üçüncü oldu. Açık kategoride GM Vugar Rasulov şampiyon, Devran Dağhan ikinci ve Mustafa Alpago Gülsoy üçüncü oldu.

Turnuva kapsamında her kategoriden seçilen sporcuya Akkuyu Nükleer AŞ özel ödülü verildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Uluslararası Usta Ediz Gürel, Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nın özel konuğu oldu - Son Dakika


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