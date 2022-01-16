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ULUTEK Teknopark 2021'de hız kesmeden çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

ULUTEK Teknopark 2021'de hız kesmeden çalışmalarını sürdürdü

16.01.2022 10:55
ULUTEK Teknopark 2021'de hız kesmeden çalışmalarını sürdürdü

Üniversite-sanayi iş birliği modelinin en başarılı örneklerinden ULUTEK Teknopark, bir yıl boyunca 100'e yakın bilgilendirme etkinliği ile firmaların gelişimine önemli faydalar sağladı.

Üniversite-sanayi iş birliği modelinin en başarılı örneklerinden ULUTEK Teknopark, bir yıl boyunca 100'e yakın bilgilendirme etkinliği ile firmaların gelişimine önemli faydalar sağladı.

'Gelecek İçin İnovasyon' sloganıyla Bursa'nın teknoloji üssü konumunda olan ULUTEK Teknopark, yüksek kalite hedefiyle üniversite-sanayi iş birliği modelini başarıyla kurgularken bölgede faaliyet gösteren 160'ı aşkın firmanın gelişimine yönelik birçok çalışma gerçekleştirdi. 2021'de yaklaşık 5 bin katılımcıya 100'e yakın bilgilendirici nitelikte çalışma yapan ULUTEK Teknopark, firmalara üretimden pazarlama aşamasına kadar önemli katkılar sağladı.

Teknoloji üssü ULUTEK'te girişimcilere yoğun destek

Kişisel gelişim, üretim, satış, pazarlama, marka yönetimi ve ihracat konularında bölgede faaliyet gösteren firmalara yönelik çevrimiçi eğitimler gerçekleştiren ULUTEK Teknopark, aktif çalışmalarıyla alanında örnek teşkil etmeye devam ediyor. Bölgede Ar-Ge ve inovasyon odaklı firmaları yoğun rekabet ortamında güçlendirmek ve kentin teknoloji üretimini artırmak amacıyla desteklerin çoğalacağını belirten ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, "Bursa'nın sanayici kimliğinin gücü, teknoloji üretimiyle birleştirildiğinde ortaya çıkan ULUTEK Teknopark, kentimizin inovatif altyapısını yaygınlaştırıyor. Tüm bunların yanı sıra Nisan 2022'de hayata geçirilecek olan ULUTEK Prototipleme Merkezimiz de bölgemizde otomotiv, makine ve metal sektörleri başta olmak üzere hızlı prototipleme ihtiyacı duyan firmalarımıza hizmet verecek. Bir diğer projemiz olan ULUTEK Partnerim Platformu ise kentimizde iş dünyasını ve firmalarımızı bir araya getiren yeni güç birliklerine kapıları aralayacak" dedi.

Uluslararasılaşma destekleriyle firmalar ihracata teşvik ediliyor

ULUTEK'te düzenlenen girişimci ve yatırımcı buluşmalarının girişimcilik ekosistemine olumlu yansıdığını da söyleyen Prof. Dr. İrfan Karagöz, "2021 yılında Teknoparkımızda bulunan firmalarımızın, etkileşimlerinin ve bilgi paylaşımlarının artırılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz ULUTEK Teknoloji Sahnesi programımız, sanayi ile iş birliklerine zemin hazırladı. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve B2B görüşme organizasyonlarına da katılım sağlayan firmalarımız, ulusal ve uluslararası anlamda bölgemizi ve ülkemizi başarıyla temsil ederek ödüllere layık görüldü. Eğitim, danışmanlık, mentorluk ve seminer desteklerimiz, firmalarımızın teknolojiye dayalı gelişmelerini hızlandırdı. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 Performans Endeksi'nde teknoparklar arasında 26'ncı sıradan 14'üncü sıraya yükselen ULUTEK, yeni yılda da önemli başarılara imza atarak yükselişini sürdürecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

ULUTEK Teknopark 2021'de hız kesmeden çalışmalarını sürdürdü

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Üniversite, Karagöz, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ULUTEK Teknopark 2021'de hız kesmeden çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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