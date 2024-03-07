Ümit Uysal: Yapay zeka ile Muratpaşa\'yı turizmle buluşturacağız

Ekonomi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şirinyalı Mahallesi'nde düzenlenen Komşu Buluşmaları'nda, yapay zekayla Muratpaşa'yı 12 ay turizmle buluşturacaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Komşu Buluşmaları' her gün farklı bir mahallede devam ediyor. Şirinyalı Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlikte Türk halk müziği sanatçısı Uğur Önür sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu buluşmaya Başkan Uysal eşi Ümran Uysal'la katılırken etkinlik alanında belediye meclis üyesi adayları, başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar, muhtar adayları ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.

Başkan Uysal, Uğur Önür'e baktığında bir kent tarihi ve antropolojisi gördüğünü söyleyerek başladığı konuşmada, "Bu ekonomik krizde de böyle kol kola, omuz omuza bu zor günleri, zor süreçleri atlatacağımızdan, gelişerek kat edeceğimize hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Yeni dönem projeleriyle Muratpaşa'yı 21'inci yüzyıla hazırladıklarını söyleyen Uysal, güvenli gıda, sözleşmeli çiftçilik, yapay zekayla Muratpaşa'yı 12 ay turizmle buluşturacak çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Ayrıca Başkan Uysal, yeni dönemde, yeni belediye hizmet binasında dijital belediyecilik anlayışı ve 21'inci yüzyıl teknolojisiyle hizmetlerini geliştireceklerini dile getirdi. Başkan Uysal, "Biz, Muratpaşa'mızda bu komşuluğumuza, bu birlik ve beraberliğimize, bu kardeşliğinize bu dayanışmamıza sahip çıktığımız sürece hem Muratpaşa'mızı hem Antalya'mızı hem de bütün Türkiye'mizi aydınlatırız" diye konuştu.

Uysal, Komşu Buluşmaları öncesinde, Güneydoğu ve Doğu Anadolu İş İnsanları Derneği'yle kahvaltıda bir araya geldi. Uysal, ayrıca Antalya Ticaret Borsası'nı ve Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) ve Oyalı Eller Girişimci Kadın Kooperatifi iş birliğiyle açılan tekstil ve el sanatları atölyesini de ziyarette bulundu. - ANTALYA