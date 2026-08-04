Umman'da Kargo Gemisine Saldırı - Son Dakika
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Umman'da Kargo Gemisine Saldırı

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Al Khasab açıklarında bir kargo gemisi şüpheli bir saldırıya uğradı, soruşturma sürüyor.

Umman'ın Al Khasab şehri açıklarında seyreden bir kargo gemisinin şüpheli bir saldırıya uğradığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğu yönündeki açıklamalarının yankıları sürerken, kritik öneme sahip bu ticaret yolundaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı'ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, Umman'ın Al Khasab şehrinin yaklaşık 37 kilometre kuzeydoğusunda seyreden bir yük gemisinin şüpheli bir saldırıya uğradığı bildirildi. Geminin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğuna dair ihbarda bulunduğu aktarılan açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. UKMTO, bölgeden geçen gemilere dikkatli bir şekilde hareket etme ve şüpheli durumlar hakkında bildirimde bulunma uyarısı yaptı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu öne sürmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan gerilime ilişkin yaptığı son açıklamada, yürütülen görüşmelerin Tahran yönetimi için "son fırsat" olduğunu belirterek, "Sonuç alınamazsa yeni fırsat verilecek bir süreçten söz etmiyoruz. Bu, iyi bir anlaşma metnini imzalamaları için son şansları" demişti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin ise, "İran'ın geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim. Eğer birileri geçiş ücreti alacaksa, bunu biz alacağız. Kontrol tamamen bizde" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Umman'da Kargo Gemisine Saldırı - Son Dakika

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