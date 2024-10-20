Umman, Türk Şirketlerini Yatırıma Davet Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Umman, Türk Şirketlerini Yatırıma Davet Etti

Umman, Türk Şirketlerini Yatırıma Davet Etti

Umman Büyükelçisi Al Jahwari, Türk şirketlerini ülkesinde yatırım yapmaya çağırdı.

20.10.2024 09:24
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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu SANKON Genel merkezini ziyaret eden Umman Ankara Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari, Türk şirketlerini Umman'da yatırım yapmaya davet etti.

Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari ve bürokratlar SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve yönetimini ziyaret etti. Ziyaret sırasında SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik önemli mesajlar verdi. Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçisi Al Jahwari'yi genel merkezlerinde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cevahiroğlu, Umman'ın stratejik önemi ve iki ülke arasındaki güçlü ekonomik bağları vurguladı.

Büyükelçilik yeni görevinde Al Jahwari'ye başarılar dileyen Cevahiroğlu, "Umman Sultanlığı, sahip olduğu coğrafi konumu ve Müslüman bir ülke olması açısından Türkiye için önemli bir ülkedir. Umman Sultanlığı aynı zamanda bizim yaşadığımız Ortadoğu bölgesinde ve uluslararası toplumda en güçlü stratejik müttefikimizdir" dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Cevahiroğlu, "Geçmiş dönemde SANKON kuruluşu olarak, Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçiliği ile güçlü bir iş birliği vardır. Aramızdaki var olan güçlü işbirliğini bundan sonraki süreçte de geliştirmeye ve daha da güçlendirmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Umman Ankara Büyükelçili ile iş birliği yaparak Türkiye-Umman İş Forumu Konferansı düzenlemek istediklerini de ifade eden Cevahiroğlu, bu kapsamda en kısa zamanda çok sayıda iş insanı ile birlikte Umman'a bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Umman Ankara Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari Türk ve Umman halkları arasındaki tarihi bağlara dikkat çekerek, Türk şirketlerini Umman'da yatırım yapmaya davet etti. Büyükelçi Al Jahwari geçmişte yapılan çalışmalar ile Türkiye ile Umman arasında ekonomik ve ticari ilişkileri daha da güçlendirip ileri seviyeye taşımak istediklerini belirterek, "Umman Sultanlığı, huzurlu ve güvenli bir ülkedir. Bu nedenle Umman Sultanlığı, birçok sektörde Türk şirketleri için yatırım yapmaya elverişlidir. En kısa zamanda SANKON üyesi Türk şirketlerini ülkemde yatırım yapmaya ve projelerde görev almaya davet ediyorum" dedi.

Toplantıda Büyükelçi Al Jahwari, çok fazla sayıda şirket temsilcisinin katılımı ile yapılan toplantıda Umman'ın ekonomik ve ticari verileri hakkında bilgiler verdi.

SANKON Genel Merkezinde yapılan toplantıda Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu, Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu, Ankara Savunma Sanayi Federasyonu, Ankara Finans ve Yatırım Projeleri Federasyonu, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu, Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu, Ankara İthalat ve ihracat Federasyonu ve Ankara Dış Ticaret Federasyonu yetkilileri hazır bulundular.

Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay'ta toplantıda iki ülke arasındaki sağlık turizminin daha da geliştirilmesi adına heyete bir sunum gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Ekonomi, Enerji, Ankara, Dünya, Tarım, Son Dakika

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