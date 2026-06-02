Umman ve Libya’dan Enerji İşbirliği

Umman ile Libya, petrol ve doğal gaz sektörlerinde işbirliğini geliştirmeyi planlıyor.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Umman'ın enerji şirketi OQ Exploration & Production (OQEP) ile Libya Yatırım Kurumu arasında Libya'nın başkenti Trablus'ta mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmaya, OQEP Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Hamed el-Mameri ile Libya Yatırım Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Ali Mahmud Hasan imza attı. Törene Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de katıldı.

Mutabakat zaptının, iki ülke arasındaki mevcut işbirliği ilişkilerini güçlendirmesinin yanı sıra petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetlerinde yeni yatırım ortaklıklarının önünü açmasının hedeflendiği belirtildi.

Anlaşma kapsamında taraflar, iki ülkede ve uluslararası düzeyde petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine yönelik ortak yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Böylece tarafların büyüme hedeflerinin desteklenmesi ve uzun vadeli ekonomik değer üretecek nitelikli ortaklıkların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, söz konusu adımın OQEP'in uluslararası büyüme ve genişleme stratejisinin önemli bir parçası olduğu vurgulanırken, şirketin varlık portföyünü geliştirmeyi, üretim ve rezerv kapasitesini artırmayı ve gelecek vadeden pazarlardaki yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Enerji sektöründe küresel ölçekte yaşanan dönüşümlerin ve başlıca üretim bölgelerine yönelik yatırım ilgisinin yeniden artmasının, anlaşmanın önemini artırdığı ifade edildi.

Bu kapsamda Libya'nın sahip olduğu zengin petrol ve doğal gaz kaynakları ile bölgesel ve uluslararası enerji piyasalarındaki stratejik konumuna dikkati çekildi.

İki tarafın işbirliği sayesinde petrol ve doğal gaz arama ve üretim alanlarında yeni fırsatların değerlendirilmesi, büyüme kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve rekabet gücünün artırılması bekleniyor.

Ortaklığın ayrıca OQEP'in rezerv ve üretim kapasitesini artırma, Umman dışındaki yatırımlarını genişletme ve sürdürülebilir ekonomik değer oluşturma hedeflerine katkı sağlaması öngörülüyor.