UND, lojistik merkezini masaya yatırdı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu, lojistik sektörünün gündemindeki konuları değerlendirmek ve bölgenin beklentilerini dinlemek amacıyla Kayseri'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası'nı (KTO) ziyaret eden heyet, daha sonra sektör temsilcileriyle bir araya gelerek taşımacılığın öncelikli sorunlarını görüştü.

Program kapsamında UND Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü'yü ziyaret etti. Görüşmede, yaklaşık 700 bin metrekarelik alanda planlanan Lojistik Merkez Projesi ele alındı. Toplantıda, projenin hayata geçirilmesiyle Kayseri'nin üretim ve ihracat kapasitesine katkı sağlaması, ürünlerin limanlara ve sınır kapılarına daha etkin ulaştırılması ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi yönündeki beklentiler değerlendirildi.

Sanayi ve ticaret odalarıyla görüş alışverişi

UND heyeti, ziyaretleri kapsamında Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret etti. Görüşmelerde, Kayseri'nin üretim gücü ile lojistik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde duruldu.

Schengen vizesi ve sınır kapılarındaki sorunlar gündemdeydi

Programın son bölümünde düzenlenen sektör toplantısında, uluslararası taşımacılığın önündeki başlıca engeller ele alındı. Avrupa taşımalarında yaşanan Macaristan geçiş belgesi sorunu, Türk şoförlerinin uzun süredir karşı karşıya kaldığı Schengen vizesi problemi ve Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki bekleme süreleri toplantının öne çıkan gündem maddeleri oldu.

Toplantıda, özellikle sürücülerin Schengen vizesi alırken yaşadığı zorlukların uluslararası taşımacılığı olumsuz etkilediği ifade edilirken, sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımlar ve ilgili kurumlarla yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin azaltılması ve geçiş belgesi kaynaklı sorunların kalıcı çözümlerle giderilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

"Anadolu'nun taleplerini ilgili kurumlara taşımaya devam edeceğiz"

Toplantının ardından yapılan değerlendirmede, UND Yönetim Kurulu'nun Kayseri'de sektör temsilcileriyle bir araya gelmesinin önemli olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"UND Yönetim Kurulumuzu Kayseri'de ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Toplantıda, Macaristan geçiş belgesi sorunu, şoförlerimizin Schengen vizesinde yaşadığı güçlükler ve Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki bekleme süreleri başta olmak üzere sektörün öncelikli konularını değerlendirme fırsatı bulduk. Önümüzdeki süreçte Anadolu'nun taleplerini ilgili karar mercilerine taşımaya ve sektörün çözüm bekleyen başlıkları için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kayseri'de gerçekleştirilen temasların ardından, Lojistik Merkez Projesi ile sektörün gündemindeki sorunlara ilişkin çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürülmesi bekleniyor.