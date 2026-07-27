UND, lojistik merkezini masaya yatırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UND, lojistik merkezini masaya yatırdı

UND, lojistik merkezini masaya yatırdı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu, Kayseri'deki ziyaretlerinde lojistik merkez projesini, Schengen vizesi sorununu ve sınır kapılarındaki gecikmeleri değerlendirdi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu, lojistik sektörünün gündemindeki konuları değerlendirmek ve bölgenin beklentilerini dinlemek amacıyla Kayseri'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası'nı (KTO) ziyaret eden heyet, daha sonra sektör temsilcileriyle bir araya gelerek taşımacılığın öncelikli sorunlarını görüştü.

Program kapsamında UND Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü'yü ziyaret etti. Görüşmede, yaklaşık 700 bin metrekarelik alanda planlanan Lojistik Merkez Projesi ele alındı. Toplantıda, projenin hayata geçirilmesiyle Kayseri'nin üretim ve ihracat kapasitesine katkı sağlaması, ürünlerin limanlara ve sınır kapılarına daha etkin ulaştırılması ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi yönündeki beklentiler değerlendirildi.

Sanayi ve ticaret odalarıyla görüş alışverişi

UND heyeti, ziyaretleri kapsamında Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret etti. Görüşmelerde, Kayseri'nin üretim gücü ile lojistik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde duruldu.

Schengen vizesi ve sınır kapılarındaki sorunlar gündemdeydi

Programın son bölümünde düzenlenen sektör toplantısında, uluslararası taşımacılığın önündeki başlıca engeller ele alındı. Avrupa taşımalarında yaşanan Macaristan geçiş belgesi sorunu, Türk şoförlerinin uzun süredir karşı karşıya kaldığı Schengen vizesi problemi ve Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki bekleme süreleri toplantının öne çıkan gündem maddeleri oldu.

Toplantıda, özellikle sürücülerin Schengen vizesi alırken yaşadığı zorlukların uluslararası taşımacılığı olumsuz etkilediği ifade edilirken, sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımlar ve ilgili kurumlarla yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin azaltılması ve geçiş belgesi kaynaklı sorunların kalıcı çözümlerle giderilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

"Anadolu'nun taleplerini ilgili kurumlara taşımaya devam edeceğiz"

Toplantının ardından yapılan değerlendirmede, UND Yönetim Kurulu'nun Kayseri'de sektör temsilcileriyle bir araya gelmesinin önemli olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"UND Yönetim Kurulumuzu Kayseri'de ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Toplantıda, Macaristan geçiş belgesi sorunu, şoförlerimizin Schengen vizesinde yaşadığı güçlükler ve Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki bekleme süreleri başta olmak üzere sektörün öncelikli konularını değerlendirme fırsatı bulduk. Önümüzdeki süreçte Anadolu'nun taleplerini ilgili karar mercilerine taşımaya ve sektörün çözüm bekleyen başlıkları için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kayseri'de gerçekleştirilen temasların ardından, Lojistik Merkez Projesi ile sektörün gündemindeki sorunlara ilişkin çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürülmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kayseri, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi UND, lojistik merkezini masaya yatırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış 3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış
Arda Güler’den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

13:05
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 13:18:39. #7.12#
SON DAKİKA: UND, lojistik merkezini masaya yatırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.