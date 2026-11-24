Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), vatandaşların Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesi yönündeki nihai hedefi ve devletin bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini belirterek, profesyonel TIR sürücülerine ayrı vize ve mesleklerine uygun kalış hakkı tanınmasını önerdiklerini bildirdi.

UND'den yapılan yazılı açıklamada, uluslararası kara yolu taşımacılığı sektörünün acil çözüm beklediği Schengen vizesi sorununa ilişkin, Ankara'da önemli bir adım atıldığı ve Schengen vize başvurularında yaşanan sorunları ele almak üzere bir çalışma grubunun kurulduğu ifade edildi.

TBMM'de vize serbestisinin hayata geçirilmesinin Schengen vize sorununun nihai çözümü olarak görüldüğü ve profesyonel TIR sürücülerinin vize ve kalış süresi sorunlarına kalıcı çözüm bulmak için Avrupa Birliği ile görüşüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir sürücünün vizesi geçerli. TIR'ında Avrupa'daki bir fabrikanın üretim için beklediği parça var. Ancak sürücü, Schengen'de son 180 gün içinde 90 günlük kalış süresini doldurduğunda sınırı geçemiyor. 2025'te Türkiye'den Avrupa'ya yaklaşık 993 bin kara yolu seferiyle 72,3 milyar dolarlık ihracat yükü taşındı. Bu, değer olarak Avrupa'ya ihracatımızın yaklaşık yarısı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 217,6 milyar avroluk mal ticaretinin 114,3 milyar avrosunu ise AB'nin Türkiye'ye ihracatı oluşturdu. Türk taşımacıları, Avrupa'nın Türkiye'ye sattığı malları ve Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere gönderdiği yükleri de taşıyor."

"Türkiye'de de taşımacılar sürücü bulmakta zorlanıyor"

Açıklamada, yük ve sürücünün, taşımanın ayrılmaz parçaları olduğuna işaret edilerek, "Sürücü vize alamadığında ya da kalış süresini doldurduğu için sınırı geçemediğinde, yük zamanında teslim edilemiyor. Türkiye'de de Avrupa'da da siparişler gecikiyor, üretim planları aksıyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinin (IRU) 2025 araştırmasına göre, Avrupa'da yaklaşık 502 bin kamyon sürücüsü açığının olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye'de de taşımacılar sürücü bulmakta zorlanıyor. Bu koşullarda bir taşımacıdan, tek bir TIR'ı yıl boyunca çalıştırabilmek için üç sürücüyü dönüşümlü görevlendirmesini nasıl bekleyebiliriz?" değerlendirmesinde bulundu.

"Profesyonel TIR sürücülerine ayrı vize ve mesleklerine uygun kalış hakkı tanınmasını öneriyoruz"

Açıklamada, Almanya'nın profesyonel TIR sürücü adaylarının hızlandırılmış mesleki yeterlilik sınavına Türkçe de girmesine imkan tanıdığına işaret edilerek, Almanya'da bir şirketin istihdam edeceği sürücüye, gerekli koşulları karşıladığında, uzun süreli çalışma ve oturum yolunun açılabildiği ifade edildi.

UND'nin vatandaşların Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesi yönündeki nihai hedefi ve devletin bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaları desteklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel TIR sürücülerine ayrı vize ve mesleklerine uygun kalış hakkı tanınmasını öneriyoruz. Başvuru koşullarının açık ve standartlaşmış biçimde belirlenmesinin, işlemlerinin kolaylaştırılmasının ve sürücü başvurularının öncelikli, uzun süreli ve çok girişli olarak hızla sonuçlandırılmasının taşımacılığın ve ticaretin kesintisiz sürmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. TIR sürücü vizelerinin ele alınacağı görüşmelere UND'nin de katılmasını öneriyoruz. UND olarak, sahadaki deneyimimizle bu çalışmaya katkı sunmaya hazırız."