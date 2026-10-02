UNECode ekibi TEKNOFEST\'te glioblastoma için NeuroTwin modelini tanıtıyor

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Aşurbey Memmedzade'nin takım liderliğini yaptığı "UNECode" ekibi, TEKNOFEST Güneydoğu'da Onkolojide 3T Yarışması'nda beyin tümörlerinin analizine yönelik geliştirdikleri "NeuroTwin" Projesi'ni tanıtıyor.

"Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Azerbaycan'dan 7 kişilik ekiple TEKNOFEST'e katılan Memmedzade, AA muhabirine, "UNECode" takımı olarak Cansağlığı Vakfı tarafından düzenlenen Onkolojide 3T Yarışması'na başvurduklarını ve proje kapsamında "NeuroTwin" adını verdikleri yapay zeka modelini geliştirdiklerini söyledi.

Projenin özellikle beyin ve omurilikte gelişebilen, hızlı büyüyen kötü huylu beyin tümörü olan glioblastomaya odaklandığını belirten Memmedzade, amaçlarının doktorların hastalığı daha açık analiz edebilmesine ve işlerini kolaylaştırmasına katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Memmedzade, projeyi geliştirirken yapay zeka modelinin gerçek hastane verileri üzerinde çalışmasını hedeflediklerini, bu amaçla Azerbaycan Sağlık Bakanlığı aracılığıyla kliniklerden, hastanelerden ve tıp üniversitelerinden veri aldıklarını anlattı.

"Hastaların MR görüntüleri üzerinde çalışıyoruz"

Kullandıkları verilerin kişisel bilgiler içermediğini vurgulayan Memmedzade, şöyle konuştu:

"Canlı veri, şu anda bu hastalıktan rahatsız olan insanların verileri. Tabii ki burada kişisel veriler rol oynamıyor. Hastanın ismi, soy ismi gibi veriler değil sadece hastalığıyla bağlı veriler bulunuyor. Mesela tümörün ölçüsü, boyutu, hangi ölçüde, hangi agresiflikte olduğu gibi verileri hastanelerden alıp yapay zeka modelimizi düzenliyoruz."

"Canlı veri" ifadesiyle halen hastalıkla mücadele eden kişilerin verilerini kastettiklerini dile getiren Memmedzade, esas olarak MR görüntüleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Memmedzade, "Glioblastoma, öyle bir hastalık ki tutulan kişiler, bazen maalesef çok yaşayamayabiliyor. Bizim kullandığımız veriler, canlı insanlardan alınan veriler. Esasen MR'lar üzerinde çalışıyoruz ve bu hastalıktan rahatsız olan insanların MR'larını bilgisayarlarımıza öğretip onlar üzerinde deneyler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"1200 hastadan 13 binin üzerinde MR sekansı"

Projede kullanılan veri setine ilişkin bilgi veren Memmedzade, tümör analizi için 1200 hastadan 13 binin üzerinde MR sekansı aldıklarını söyledi.

Dijital tümör çalışması için de 500 hastadan 6 binin üzerinde MR sekansı edindiklerini anlatan Aşurbey Memmedzade, bundan sonraki hedeflerinin veri sayısını artırmak olduğunu vurguladı.

Memmedzade, "Şimdi gelecek hedeflerimiz, bu MR sayılarını çok daha fazlalaştırmak ve modelimizin sayısını çok daha yükseltmek." dedi.

"Her hastaya özgü tedavi süreci"

Projenin kişiye özel tedavi yaklaşımına da katkı sunmasını hedeflediklerini dile getiren Memmedzade, tıpta kullanılan "Hastalık yoktur, hasta vardır" yaklaşımına dikkati çekti.

Memmedzade, sistemlerinin hastaya özgü çalışmasının planlandığını belirterek, "Her hastaya farklı yöntemlerle ona özgü tedavi süreci ayarlanıyor. Sadece standart, herkes için olan bir sistem değil. Her hastanın yaşından, klinik verilerinden, geçirdiği hastalıklardan tedavi süresi ayarlanıyor." diye konuştu.

Geliştirdikleri yapay zeka modelinin temel hedefinin doktorların işlerini kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Aşurbey Memmedzade, böylece hekimlerin hastalara daha fazla zaman ayırabilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarının altını çizdi.

Memmedzade, projenin farklı disiplinlerden öğrencilerin ortak çalışmasıyla geliştirildiğine işaret ederek, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde eğitim gördüğünü, takımda Azerbaycan Tıp Üniversitesi öğrencilerinin de yer aldığını söyledi.

Memmedzade, "Hem bilgisayar bilimleri hem de tıp okuyan arkadaşlarla birlikte bu projenin üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Proje üzerinde çalışmaya TEKNOFEST'in yarışma ilanının ardından başladıklarını belirten Memmedzade, süreç içinde çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ancak ekip olarak çalışarak bunların üstesinden geldiklerini söyledi.

Projeye Azerbaycanlı ve Türkiye'den doktorların da destek verdiğini anlatan Aşurbey Memmedzade, bu desteğin geliştirme sürecine katkı sağladığını ifade etti.

"Azerbaycan'da TEKNOFEST, çok büyük bir yarış"

TEKNOFEST'in Azerbaycan'daki gençler açısından da önemli bir organizasyon olduğunu belirten Memmedzade, ülkelerinde TEKNOFEST'e büyük ilgi duyulduğunu söyledi.

Memmedzade, "Azerbaycan'da TEKNOFEST, çok büyük bir yarış. TEKNOFEST'i kazandığınızda artık bir şeyleri ispat etmiş gibi bir görünüm sergiliyorsunuz. Bu yüzden herkes TEKNOFEST'e katılım sağlamak, burada başarılı olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Üç yıldır TEKNOFEST'e katıldıklarını anlatan Memmedzade, Azerbaycan halkının da festivale ve geliştirilen projelere destek verdiğini belirtti.

Memmedzade, yarışmada dereceye girip girmemelerinden bağımsız olarak projeyi geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bundan sonraki hedefimiz, dereceye girdik ya da girmedik projemizi Azerbaycan'a götürmek ve orada jürilerin bizlere verdiği geri dönüşlerle daha iyi hale getirmek. Kliniklerde bunu çalışan bir model haline getirmek." dedi.

Aşurbey Memmedzade, sözlerini şöyle tamamladı:

"Azerbaycanlı öğrenciler olarak bugün burada TEKNOFEST'te kendi projemizle yer almaktan büyük onur duyuyoruz ve TEKNOFEST'in daha da büyümesini, daha da çok gençlere, öğrencilere ulaşmasını istiyoruz.

Bizim amacımız, TEKNOFEST ile birlikte hayallerimizi gerçekleştirmek ve yeni bir yöntemle dünyayı daha da güzel hale getirmek. Bu yüzden TEKNOFEST'in organizasyonu olarak Türkiye'ye büyük teşekkür ve minnettarlık sunuyoruz."