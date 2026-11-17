FİRDEVS YÜKSEL/HANDAN KAZANCI- Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen, COP31'de ülkeleri temiz enerjiye dayalı elektrifikasyon konusunda taahhütte bulunmaya ve artan elektrik talebini karşılamak için yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaya çağırdı.

Andersen, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

UNEP'in bilimsel değerlendirmelerine göre küresel ortalama sıcaklığın gelecek birkaç yıl içinde sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerine çıkacağını dile getiren Andersen, "1,5 derecenin aşıldığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. UNEP olarak önümüzdeki birkaç yıl içinde 1,5 dereceyi aşacağımızı artık bilimsel olarak teyit edebiliyoruz. Bu, 1,5 dereceden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Bu seviyenin üstünden geri dönmeye çalışıyoruz. Bunun yolu da ekonomilerimizi karbondioksit salımından arındırmaktan geçiyor." diye konuştu.

Andersen, küresel sıcaklık artışını yeniden 1,5 dereceye indirebilmek için ülkelerin 2030'a kadar bu amaca hizmet edecek bir enerji stratejisi benimsemesi gerektiğini belirterek, "Şimdi, bugünden 2030'a kadar bunu yaparsak 2100'e kadar yeniden 1,5 dereceye gelebiliriz. Yapmazsak 1,5 dereceyi sonsuza dek kaybederiz." dedi.

"35'te 35" hedefi

COP31'in bir "uygulama COP"u olması için ülkelerin elektrifikasyona geçiş konusunda gerçek bir taahhütte bulunması gerektiğini vurgulayan Andersen, şunları ifade etti:

"Şu anda dünya genelinde yaklaşık üçte birlik pay yenilenebilir enerjiye ait, ancak kalan üçte ikilik pay hala kömür, doğal gaz ve petrolden karşılanıyor. Türkiye'de de durum aynı. Dolayısıyla ülkelerin temiz ve yeşil elektrifikasyona ağırlık verme taahhüdünde bulunması gerekiyor. Elektrik üretiminde, ulaşımda, sanayide ve diğer alanlarda karbondioksit salan enerji kaynaklarından gerçekten uzaklaşabilmek için '35'te 35' önemli."

"Yenilenebilir enerjiye yatırım yapın"

Andersen, artan elektrik talebini karşılamak için yenilenebilir kaynaklara yönelmenin daha düşük maliyetli olduğuna dikkati çekerek, "Yenilenebilir enerjiye yatırım yaptığımızda daha fazla iş, daha fazla fırsat ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının ülkelerin enerji bağımsızlığını güçlendirdiğini, istihdama katkı sağladığını ifade eden Andersen, "Ekonomik, toplumsal ve çevresel açıdan mantıklı. Yapmamız gereken kolları sıvayıp bu işi bitirmek." dedi.

Andersen, hükümetlere şu çağrıda bulundu:

"Yenilenebilir enerjiye yatırım yapın. Hepsi bu. Temiz ve yeşil enerjiye. İklimimizi ısıtan, çok kirletici enerji kaynaklarına bağımlılığımızı sürdüremeyiz. Bu son derece açık. 1,5 derecenin aşılacağı kesin. 2 derecelik bir dünya, torunlarınız için isteyeceğiniz bir dünya değil."

Fosil yakıtlardan uzaklaşma yol haritasına destek

Brezilya başkanlığındaki COP30 kapsamında başlatılan Fosil Yakıtlardan Uzaklaşma Yol Haritası'na değinen Andersen, 1,5 derece hedefini korumak için kömür, doğal gaz ve petrolün enerji sisteminden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Andersen, "Siyasetçilerin, liderlerin ve seçilmiş parlamenterlerin şunu anlaması gerekiyor. Mesele parlamentodaki ya da bakanlık görevindeki 4 veya 5 yıllık görev süreleri değil, mesele gezegenimizin geleceği. Brezilya, bu çağrıyı siyasi olduğu için değil, yapılması gereken doğru şey bu olduğu için yapıyor. UNEP olarak bilimin bu çağrıyı kesinlikle desteklediğini söyleyebiliriz. Biz de tamamen destekliyoruz." dedi.