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Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'na başvurular başladı

04.02.2022 13:36
Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'na başvurular başladı

TÜBİTAK ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali iş birliğinde düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'na başvurular başladı.

TÜBİTAK ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali iş birliğinde düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'na başvurular başladı.

Yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST tarafından 4'üncü kez desteklenecek yarışmanın, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek.

Türkiye'de ve KKTC'de öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin bireysel veya takım halinde katılabildiği yarışmaya başvurular 12 Mayıs'a kadar e-bideb.tubitak.gov.tr web sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

Yarışma kapsamında tematik alanlarda projelerini geliştiren öğrencilerin yenilikçi fikirleri jüri tarafından yöntem ve süreçler başta olmak üzere, özgünlük, kullanılabilirlik, katma değer ve yaygın etki kriterlerine göre değerlendiriliyor.

Toplam 9 dalda başvuru yapılabilecek yarışmanın kategorileri arasında "Akıllı Şehirler ve Ulaşım", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Eğitim", "Enerji ve Çevre", "Gıda ve Tarım", "Makine İmalatı ve Otomotiv", "Sağlık", "Savunma, Uzay ve Havacılık" ile "Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" bulunuyor.

Başvuru sonrası iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan projeler 22-24 Temmuz'da Giresun'da düzenlenecek final yarışmasında mücadele edecek.

Yarışma kapsamında her bir kategoride başarılı bulunan projelere 20 bin TL birincilik, 13 bin TL ikincilik, 10 bin TL üçüncülük ödülü verilecek. Dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

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Üniversite, Araştırma, Havacılık, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika Ekonomi


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