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Üniversite öğrencilerinin sabah kahvaltısı Kuşadası Belediyesi'nden - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinin sabah kahvaltısı Kuşadası Belediyesi'nden

17.01.2022 15:39
Üniversite öğrencilerinin sabah kahvaltısı Kuşadası Belediyesi'nden

Kuşadası Belediyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilere her sabah sıcak çorba ve taze sıkılmış meyve suyu ikramında bulunmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilere her sabah sıcak çorba ve taze sıkılmış meyve suyu ikramında bulunmaya başladı. Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini ve bütçelerine katkıda bulunmayı hedefleyen uygulama sınav haftası boyunca devam edecek.

Sosyal Belediyecilik alanında yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi'nin kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerine desteği sürüyor. Öğrencilere, ARYA AŞ'nin Gazibeğendi tesislerinde her akşam ücretsiz akşam yemeği veren Kuşadası Belediyesi, final sınavları başlayan ADÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine sıcak çorba ve taze sıkılmış meyve suyu ikramında bulunmaya başladı. Sınav haftası boyunca devam edecek uygulama sayesinde güne içleri ısınarak başlayan öğrenciler ikramlardan dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Turizm Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Hasan Güneri, "Sınav haftasında güne sıcak çorba ve taze sıkılmış meyve suyu ile başlamak bize moral verdi. Bu sayede 1 hafta boyunca kahvaltıya harcayacağımız para cebimizde kalacak. Bu öğrenciler için çok önemli bir tutar" dedi. - AYDIN

Üniversite öğrencilerinin sabah kahvaltısı Kuşadası Belediyesi'nden
Üniversite öğrencilerinin sabah kahvaltısı Kuşadası Belediyesi'nden
Üniversite öğrencilerinin sabah kahvaltısı Kuşadası Belediyesi'nden
Üniversite öğrencilerinin sabah kahvaltısı Kuşadası Belediyesi'nden
Üniversite öğrencilerinin sabah kahvaltısı Kuşadası Belediyesi'nden
Üniversite öğrencilerinin sabah kahvaltısı Kuşadası Belediyesi'nden

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Kuşadası Belediyesi, Turizm Fakültesi, Üniversite, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üniversite öğrencilerinin sabah kahvaltısı Kuşadası Belediyesi'nden - Son Dakika Ekonomi


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