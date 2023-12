Üniversite Sanayi işbirliğine Kestel ve Barakfakih OSB desteği

Sanayileşmenin en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen Bursa'da üniversite-sanayi işbirliği konusunda kalıcı adımlar atılıyor. Bünyesinde 15 meslek yüksekokulu ve 24 bine yakın meslek yüksekokulu öğrencisi bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), staj ve uygulamalı dersler için iş dünyası temsilcilerinden destek almaya devam ediyor.

Türkiye'nin kendi alanında en yüksek puanla öğrenci alan MYO'larından biri olan BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğrencilerine nitelikli eğitim imkanının yanı sıra staj ve uygulamalı ders konusunda da katkı sağlıyor. Farklı sektör temsilcisiyle ortak platformlar oluşturmaya özen gösteren BUÜ Yönetimi, öğrenciler için sanayicilerin kapısını çalmayı sürdürüyor. Bu girişimler sonucunda Kestel Organize Sanayi Bölgesi ve Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri ile ortak bir çalışma yürütülmesine karar verildi.

Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl ve Barakfakih OSB adına BARSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören tarafından imza atıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, önemli bir işbirliğine imza attıklarını vurguladı. Meslek yüksekokulları son derece güçlü olan bir üniversite olduklarının altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "15 meslek yüksekokulumuz var. Bu okullarımızda 24 bine yakın öğrencimiz eğitim alıyor. Uygulamalı eğitim başta olmak üzere teknik, sosyal, fen ve sağlık alanlarında yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerinin neticesinde çok sayıda sektöre nitelikli personel yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu eğitim faaliyetlerimiz, Türkiye ve Bursa ekonomisine de beşeri sermaye anlamında ciddi bir katkı sağlamaktadır. Son derece donanımlı yetişen öğrencilerimiz sanayi, tarım ve genel hizmetler alanında aranılan eleman oluyor. Biz öğrencilerimizi ciddi bir donanımla mezun ediyoruz. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz özelinde ise çok daha başarılı ve ön plandayız. Bünyesinde bulunan programlara Türkiye'deki en yüksek puanla öğrenci alan meslek yüksekokullarının başında geliyor. Akademik ve bilimsel yetkinliği bulunan akademik personelimiz sayesinde öğrencilerimizin tamamına yakını henüz mezun olmadan iş bulabiliyor. Eğitim sistemimizdeki uygulamalı dersler bu anlamda bizlere önemli avantajlar sağlıyor. Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolümüz de staj ve uygulamalı ders konusunda öğrencilerimize yeni kapılar açacaktır. Taraflara hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kestel Kaymakamı Recep Öztürk ise BUÜ ile ilçede bulunan OSB temsilcileri arasında imzalanan protokolün hayırlar getirmesi dileğinde bulundu. Ekonomik anlamda rekabetin yoğun olduğu bir çağda bulunduklarına işaret eden Kaymakam Recep Öztürk; "İş insanlarımızın ayakta kalabilmek için her zaman araştırma geliştirmeye, yenilikçiliğe ve rekabete önem vermesi gerekiyor. Bugün yapılan değerli işbirliği protokolü sayesinde üniversitelerimizdeki bilimsel ve teorik bilgi birikiminin iş dünyasına aktarılmasına vesile olacağız. Her anlamda örnek alınması gereken bir proje olduğunu düşünüyoruz. Her anlamda katma değer oluşturacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da gelinen noktada sanayi gelişimi konusunda şehirlerin ve hatta bölgelerin yarış içerisinde bulunduğuna dikkati çekti. İş dünyası temsilcilerinin her geçen gün üretimin niteliğini ve maddi karşılığının artması için uğraş verdiklerini söyleyen Başkan Önder Tanır; "Gelinen noktada ülke olarak da artık yüksek teknolojinin kullanıldığı ve ihracat rakamlarının her geçen yıl yükseldiği bir atmosfere doğru gidiyoruz. İş dünyası temsilcilerimiz de bu anlamda üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor. Bizler de yerel yönetim temsilcileri olarak üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de hem sanayicilerimiz hem de öğrencilerimizin ortak sorunlarına çözüm üretebilecek bir protokole imza atılmış olacak. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kestel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl, yapılan anlaşmanın kendileri açısından son derece faydalı olacağını belirtti. Hısımcıl, protokolün taraflara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi adına konuşan BARSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören de iş dünyası temsilcileri olarak yoğun bir tempoda üretmeye ve katma değer sağlamaya gayret ettiklerini vurguladı. Bu anlamda özellikle yetişmiş insan gücüne büyük ihtiyaç duyduklarını aktaran Arif Demirören; "Hem öğrenci yetiştirip hem de üretimde sonuç almak gerçekten çok zor. Biz bu sorunlarla yıllarca uğraştık. Uzun seneler üniversite-sanayi işbirliği konusunu tartıştık. Maalesef istenilen seviyede gerçekleşemedi. Taraflar istediklerini alamadı. Ancak bugün gelinen noktada artık bakış açılarımızı değiştirdiğimizi ve ilerlemeye başladığımızı görüyoruz. Önemli bir eşiği atlattık. Birlikte çalışacak ve hedeflediğimiz seviyeye hep birlikte geleceğiz inşallah. Protokolümüz hepimize hayırlar getirsin" diye konuştu.

İmzaların atılmasının ardından BUÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, okulu anlatan detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Törende BUÜ Rektör Yardımcıları, MYO yöneticileri, akademisyenler ile Kestel ve Barakfakih OSB'de işletmesi bulunan sanayiciler de yer aldı. - BURSA