Üniversitenin buğdayları, yokluk çektirmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversitenin buğdayları, yokluk çektirmeyecek

01.04.2022 11:50
Üniversitenin buğdayları, yokluk çektirmeyecek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, Rusya-Ukrayna savaşının buğday üretimindeki olumsuz etkisinin Türkiye'ye yansımasını en aza indirmek için geçen yıl 300 dekar olan buğday üretim sahasını, üç kat arttırarak 900 dekara çıkardı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, Rusya- Ukrayna savaşının buğday üretimindeki olumsuz etkisinin Türkiye'ye yansımasını en aza indirmek için geçen yıl 300 dekar olan buğday üretim sahasını, üç kat arttırarak 900 dekara çıkardı.

Dünyanın yıllık yüzde 25'lik buğday ihtiyacını karşılayan Rusya ve Ukrayna'nın birbiriyle savaşta olması, buğday ticaretindeki riski de arttırdı. Yıllık 5 milyon TL'ye ulaşan cirosu ile eğitimin yanında, ülke ekonomisine üretim faaliyetlerinde de ciddi katkılar sunan Ziraat Fakültesi, Türkiye'nin de bu durumdan en az etkilenmesi adına katkı sunmak için kolları sıvadı. Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, geçen yıl 300 dekar buğday ekimi yaptıklarını, bu yıl ekim sahasını 3 kat arttırarak 900 dekara çıkardıklarını ifade etti.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'nin buğday talebine olumsuz etkisi olacağını öngördüklerini ifade ederek, "İklimsel kuraklıkla ilgili bir takım tedbirler almanın yanında, Türkiye'nin özellikle Haziran döneminde buğday ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Geçen sene 300 dekar civarında buğday üretimi gerçekleştirmiştik. Ülkemizin buğdaya ihtiyacı olduğunu düşünerek, bu sene 300 dekar olan üretim alanımızı 900 dekara çıkardık. Biz de üç kat artışla ülke ekonomisine katkı sunacağız. Bunun yanı sıra mısırda da böyle bir durumun yaşanacağını düşünüyoruz. Bu amaçla yaklaşık bin 500 dekar ekilebilir alanımızın geri kalanı 500-600 dekar alanımıza da dane mısır ekimi için hazırlıklarımıza başladık. Nisan ayı ortalarında da mısır için elimizi taşın altına koyacağız" diye konuştu.

"Ciromuzu 5 milyon TL'ye ulaştırdık"

Ziraat Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin yanında, sahaya inerek çalışmalara katılabilme imkanı olduklarının altını çizen Gençsoylu, "Bizim en önemli özelliklerimizden birisi de öğrencilerimiz hemen fakültemizin içinde olup, her zaman sahaya inebilme konumuna sahip. Biz her zaman hem eğiten hem de üreten bir fakülteyiz. Göreve başladığımızda 2 milyon TL civarında aldığımız ciromuzu, şu anda 5 milyon TL'ye ulaştırdık. Eğitimin yanında ülke ekonomisine üretim anlamında da çok ciddi katkılar sunuyoruz. Bu bizim için çok önemli. Rektörümüzün de destekleriyle çok güzel yerlere geldiğimizi düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da üretim açısından çok önemli girdiler sağlayıp, ülke ekonomisine ciddi katkılar sunmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Üniversitenin buğdayları, yokluk çektirmeyecek
Üniversitenin buğdayları, yokluk çektirmeyecek
Üniversitenin buğdayları, yokluk çektirmeyecek

YORUMLAR
500
İSO Türkiye İmalat PMI mart ayında 49,4 oldu İSO Türkiye İmalat PMI mart ayında 49,4 oldu Zelenskiy: 'Türkiye'ye güvenliğimizin garantörü olmaya hazır olduğu için minnettarım' Zelenskiy: 'Türkiye'ye güvenliğimizin garantörü olmaya hazır olduğu için minnettarım'

Ziraat Fakültesi, Ukrayna, Türkiye, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üniversitenin buğdayları, yokluk çektirmeyecek - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:07:28. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversitenin buğdayları, yokluk çektirmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement