Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete yapılacak olan zam miktarıyla ilgili soruya Erdoğan, "Çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" yanıtını verdi.

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar.

SENCAR: BEKLENEN AÇIKLAMA BENCE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı asgari ücret açıklamasına ilişkin haberi Twitter hesabından retweet'leyen MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, "Beklenen açıklama bence, seçimin ayak sesleri olabilir" notunu düştü.

İşte Sencar'ın dikkat çeken o paylaşımı;