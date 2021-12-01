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Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir! - Son Dakika

Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!

01.12.2021 14:48

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili olarak yaptığı "Şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" açıklaması için dikkat çeken ifadeler kullandı. Sencar, "Beklenen açıklama bence, seçimin ayak sesleri olabilir" ifadesini kullanarak olası bir erken seçimin gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete yapılacak olan zam miktarıyla ilgili soruya Erdoğan, "Çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" yanıtını verdi.

Ünlü anketçi Özer Sencar'dan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması için dikkat çeken yorum: Seçimin ayak sesleri olabilir
MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar.

SENCAR: BEKLENEN AÇIKLAMA BENCE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı asgari ücret açıklamasına ilişkin haberi Twitter hesabından retweet'leyen MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, "Beklenen açıklama bence, seçimin ayak sesleri olabilir" notunu düştü.

İşte Sencar'ın dikkat çeken o paylaşımı;

Ünlü anketçi Özer Sencar'dan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması için dikkat çeken yorum: Seçimin ayak sesleri olabilir
Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Özer Sencar, MetroPOLL, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir! - Son Dakika
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