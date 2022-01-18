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Ünlü bankadan korkutan dolar tahmini: 2022'de 20, 2023'te 28 - Son Dakika

Ünlü bankadan korkutan dolar tahmini: 2022'de 20, 2023'te 28

18.01.2022 11:06
Ünlü bankadan korkutan dolar tahmini: 2022'de 20, 2023'te 28

Standard Chartered Bank, 2022 ve 2023 için dolar/TL tahminini güncellerken kur korumalı Türk lirası mevduatın kamu maliyesi üzerinde risk oluşturduğunu belirtti.

Standard Chartered Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda heterodoks para politikasının yüzde 36'lık yüksek enflasyon ile birleşince Türk lirası için yapısal kırılma yarattığını ve 2022 yıl sonu dolar/TL tahminlerini 12 seviyesinden 20'ye çıkardıklarını söyledi.

Aralık ayındaki fiyat hareketlerinden sonra Türk lirasındaki oynaklığın Bitcoin'i geçtiğine dikkat çeken banka, yazın turizmin canlanmasıyla yaşanacak toparlanmanın negatif net rezervlerden dolayı yapısal kırılmayı tersine çeviremeyebileceğini vurguladı.

"ERKEN SEÇİM İHTİMALİ RİSK OLUŞTURUYOR"

Bloomberg HT'nin haberine göre, yeni duyurulan kur korumalı Türk lirası mevduatının beklenenin aksine dolarizasyonu düşürmediğini belirten Standard Chartered, yeni enstrümanın kamu maliyesi üzerinde risk oluşturduğunu dile getirdi.

2023'teki seçimler öncesinde Ortodoks politikalara dönüş olmayacağını ve para politikasının genişlemeci kalacağını düşünen banka, sürpriz bir erken seçim ihtimalinin 2022'de Türk Lirası için diğer negatif faktörlerden biri olacağını söyledi.

Standard Chartered 2022 sonu için dolar/TL tahminini 12 seviyesinden 20'ye çıkarırken 2023 sonunda dolar kurunun 28 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

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Standard Chartered Bank, dolar, TL, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü bankadan korkutan dolar tahmini: 2022'de 20, 2023'te 28 - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ünlü bankadan korkutan dolar tahmini: 2022'de 20, 2023'te 28 - Son Dakika
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