Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
30.06.2025 08:09
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Küresel ekonomik kriz nedeniyle son dönemde Türkiye'den çekilen firmalar arasına Japonya'nın ünlü bebek bezi markası Goo.N da eklendi. Türkiye'de yıllardır bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen malzemeleri satışı yapan şirket "Siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Küresel boyuttaki ekonomik kriz Türkiye'de faaliyet gösteren yurt dışı menşeli bir şirketi daha vurdu. Japonya'nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio'nun, ürettiği bebek bezi markası Goo.N'dan kritik bir karar geldi.

TÜRKİYE PAZARINDAN ÇEKİLDİ

Türkiye'de yıllardır bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen malzemeleri satışı yapan şirket, "mevcut ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu. Şirket kararı Türkiye resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLİYOR, ÜZÜLEREK VEDA EDİYORUZ"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, GOO.N ürünlerinin üretimi ve Türkiye pazarındaki tedarikini sürdürmek ne yazık ki mümkün olmamıştır. Bu sebeple, GOO.N ürünlerini kullanan siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz."

Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

İş Dünyası, Japonya, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 615328:
    İSMİNİ ŞİMDİ DUYANLAR BEĞENSİN 189 31 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Bir arkadaş yazmış ismini şimdi duyanlar beğensin diye. E arkadaşım araştırmıyorsun bilmiyorsun belli markayı kabul ettirmiş sana sistem şimdi ismini yazdırma bana :) Bu adam diğer markalara göre daha ucuza aynı kalitede veriyordu ben oğlumda kullandım. E hani bu adam nasıl barınacak abi ekonomi yabancılar TR den çekliyor. Olaya bu taraftan bakın ünlü yada değil adam bakmış olmamış barınamam demiş. 32 13 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    O Kadar Cahilleştikki .Açıkça yazıyorki Ekonomik Sıkıntı diye.. Kayıp Ettiğimiz İtibarımızı Görmüyor Havasındanda Geçilmiyor.. evet varoşlar bilmez o markayı. 23 18 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    ekonomi yüzünden yabancı yatırımcılar kaçıyor durum vahim değil vahimin ötesinde herkes vaziyetini alsın 25 4 Yanıtla
  • Tuna Han:
    küresel ekonomik kriz değil ülkemizde ki enflasyon nerede var Suriye de bile yok artık eski sisteme dönüyor millet yıkanabilir beze dönüyor pahalı herşey 21 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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