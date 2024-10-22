ÜNLÜ & Co İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Ekonomi

ÜNLÜ & Co, "Sürdürülebilir bir dünya için bıraktığımız iz" özdeyişiyle hazırladığı ilk sürdürülebilirlik raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, şirketin insan, toplum ve çevre üzerinde yarattığı etkileri ve bu alandaki somut adımları yer aldı.

ÜNLÜ & Co'nun sürdürülebilirlik stratejisinde sorumlu yatırım ve varlık yönetimi, operasyonların çevresel etkileri, finansal okuryazarlık ve kapsayıcılık öncelikli odak alanları olarak yer alıyor.

Yönetim Kurulu seviyesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesinin liderliğinde adımlar atan şirket, yayınladığı raporla, yasal uyum ve etik standartlar çerçevesinde yatırımcılara şeffaf ve güvenilir bilgi sunmayı hedefliyor.

2023'te, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartlarına uygun olarak ilk kez çevresel, sosyal ve ekonomik performans göstergelerini hazırlayan ve karbon ayak izini hesaplayarak emisyon envanterini oluşturan ÜNLÜ & Co, 2022 ve 2023 arasında genişleyen operasyonlarına rağmen Kapsam 1 sera gazı emisyon salımını toplamda yüzde 11 azaltmayı başardı.

Çalışan ve tedarikçilerinin de bu sürece katılımını sağlayan ve çevre bilincini artırmak amacıyla iç eğitimler ve farkındalık çalışmaları düzenleyen şirket, 2023 boyunca toplamda 4 bin 200 saatin üzerinde eğitim gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Küresel Hedefleri kapsamında, Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) bir parçası olarak kadınların her sektörde ve her düzeyde daha etkin bir şekilde yer almasını hedefleyen şirketin yönetim kurulundaki kadın oranı yüzde 50'ye, genel kadın çalışan oranı ise yüzde 53'e ulaştı.

Kurumsal fırsat eşitliği ve kapsayıcılık alanında yıllardır önemli çalışmalar gerçekleştiren ÜNLÜ & Co, rapor dönemi içinde Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) işbirliğiyle hayata geçirdiği Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi ile 57 kadın girişimcinin teknoloji ve yazılım alanlarındaki gelişimine katkı sağladı.

"Kurum kültürümüzün temelinde 'Değer yaratmak' ve 'Değerini bilmek' ilkeleri yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, ÜNLÜ & Co'nun ilk sürdürülebilirlik raporuyla sürdürülebilirlik yaklaşımlarını, hedeflerini ve önceliklerini şeffaf bir şekilde paylaşmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Ünlü, çevresel etkilerini azaltmak, toplumsal etkileşimlerini güçlendirmek ve iyi yönetişim ilkelerine uyum sağlamak adına attıkları her adımı içeren raporun, sürdürülebilirlik yolculuklarının önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Geride bıraktıkları dönemde, finansal performanslarının ötesinde, insan, toplum ve çevreye olan sorumluluklarını ön planda tutarak, sürdürülebilirlik yaklaşımlarını paydaşlarıyla birlikte derinleştirdiklerini ifade eden Ünlü, "ÜNLÜ & Co olarak kurum kültürümüzün temelinde 'Değer yaratmak' ve 'Değerini bilmek' ilkeleri yer alıyor. Bu ilkeler doğrultusunda şekillendirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.