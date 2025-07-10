Ticaret Bakanlığı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Son yapılan uygulamalar kapsamında oda kokuları ve evcil hayvanları ilgilendiren ürünlerin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.
Son listede Zara Home'un oda kokusu olan Vetiver Melon Hava Aromotize Edici, D&P Sandal Ağacı Oda Parfümü, Mr Dıy Evcil Hayvan Oyuncağı ve Angelos Marka Yeşil Kapüşonlu Sweat'in piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındı.
Son Dakika › Ekonomi › Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı! Hepsi piyasadan toplatılıyor - Son Dakika
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