Ünlü market zinciri banka kuruyor

Ekonomi

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 22 Temmuz 2024'te aldığı Yönetim Kurulu toplantısı ile dijital katılım banka kurma kararı aldı. BİM, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) bu girişimin "Önemli Nitelikte İşlem" olup olmayacağına dair görüş talep etti. SPK'nın geri bildiriminin işlemin seyrine önemli etkisi olacağı vurgulanırken, işlemle ilgili sürecin doğru yönetilmesi adına bazı açıklamaların ertelendiği belirtildi.

"ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR"

SPK'dan gelen görüşte, söz konusu işlemin "Önemli Nitelikte İşlem" olmadığı bildirildi ve BİM bünyesinde araştırmaların sürdüğü ifade edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) geçen bilgilerde şunlar yer aldı: Kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi konusunda araştırmalara başlanması hakkında Yönetim Kurulumuz, 22.07.2024 tarihinde, kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasına karar vermiş; eş zamanlı olarak, SPK'dan muhtemel işlemin "Önemli Nitelikte İşlem" olup olmayacağına ilişkin görüş talep edilmiştir. Kurul tarafından yapılacak geri bildirimin İşlem'in akışı bakımından esaslı etkisi olacağı değerlendirilerek, yatırımcıların yanıltılmaması ve işlem akışının doğru belirlenmesi adına aynı tarihte özel durum açıklamasının ertelenmesine karar verilmiştir. Kurul tarafından şirketimize İşlem'in "Önemli Nitelikte İşlem" olmadığına yönelik görüş yazısı iletilmiş olup, Şirketimiz bünyesinde araştırma çalışmalarına devam edilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça yatırımcılarımıza bilgi verilmeye devam edilecektir.

Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.