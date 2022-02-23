Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan FSUMMIT Zirvesine katıldı - Son Dakika
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Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan FSUMMIT Zirvesine katıldı

23.02.2022 13:41
Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan FSUMMIT Zirvesine katıldı

Ünlü Şef ve Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan Antalya'da gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası FSUMMIT Zirvesi'ne katıldı.

Ünlü Şef ve Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan Antalya'da gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası FSUMMIT Zirvesi'ne katıldı.

Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan geçtiğimiz günlerde Antalya'da düzenlenen ulusal ve uluslararası FSUMMIT Zirvesi'ne konuşmacı olarak davet edildi. Zirvede ülkemizin ve dünyanın önde gelen otel-restoran yatırımcıları, şefler, F&B yöneticileri, yemek yazarları ve gazeteciler ile buluşma imkanı yakalayan Öztan, bu tarz geniş katılımlı etkinliklerin ülkemizin gastronomi anlayışına çok değerli katkılar sağlayacağını belirtti.

Ulusal bir gazetenin yazarı olan Şirin Sever, moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel de sektörün deneyimli isimleri Tayyar Zaimoğlu, Hasan Yeşilyurt ve Nuri Develi ile bir araya gelen Öztan, "Et restoranlarının son yıllarda yaptıkları dönüşümler konusunu masaya yatırdık. Düşüncelerimizi paylaştık ve oldukça keyifli aynı zamanda verimli bir söyleşi gerçekleştirdik" dedi.

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, "Sektörümüzün ve markalarımızın dünyadaki ve ülkemizdeki yeri aynı zamanda et tüketme anlayışının geçmişte ve günümüzdeki farklılıklarının yanı sıra sektörümüz ile ilgili yapılmasını arzu ettiğimiz çalışmalar üzerinden bu önemli panelde aynı zamanda dünyanın en önemli hazinelerinden biri olan Türk mutfağının yurt dışında tanıtımı ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belir Tahir Tekin Öztan FSUMMİT zirvesinin gastronomi alanında ülkemize oldukça katkısı olacağına ve farklı bakış açılarını sektörümüze kazandıracağına yürekten inanıyorum. Bu önemli ve kıymetli projelerin sürekliliği Türk mutfağının bilinirlik açısından kat ettiği yola ve çalışmalara ışık tutacak yol haritalarından biri olacaktır diyerek bu dev organizasyon için başta Gökmen Sözen olmak üzere emeği geçen herkese ve tüm değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan FSUMMIT Zirvesine katıldı

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Tahir Tekin Öztan, Gastronomi, Antalya, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan FSUMMIT Zirvesine katıldı - Son Dakika


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