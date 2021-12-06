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Ünlüler yılbaşında milyonlar kazanacak - Son Dakika

Ünlüler yılbaşında milyonlar kazanacak

06.12.2021 13:00
Ünlüler yılbaşında milyonlar kazanacak

Yeni yılı karşılarken ünlülerin yılbaşı mesaisi başlıyor.

Yeni yılı karşılarken ünlülerin yılbaşı mesaisi başlıyor. Özcan Deniz Kıbrıs'ta 1 milyon liraya sahneye çıkacak, Deniz'i dinlemenin maliyeti ise 2 kişi için 20 bin liraya ulaşıyor.

2022 yılını karşılamamıza az bir süre kaldı. TV programları ve konserler yeni yılı için hazırlanmaya başlandı. Yeni yılı ünlülerin programlarında eğlenerek karşılamak isteyenler kesenin ağzını açmak zorunda kalacak.

Ünlülerin yılbaşı programları fiyatlarıyla dudak uçuklattı. Yeni yılda Özcan Deniz Kıbrıs'ta 1 milyon liraya sahneye çıkacak. 3 günlük konaklamalı programda 2 kişi 20 bin liraya yakın ödeme yapacak.

Yılbaşında Sakarya'da sevenleriyle buluşacak Yıldız Tilbe 900 bin liraya sahneye çıkacak. Hadise'de aynı ücretten şarkılarını seslendirecek. Mustafa Ceceli 300 bin lira, Ebru Yaşar 300 bin lira, Kıbrıs'ta sahnede olacak Serdar Ortaç 350 bin lira, Şevval Sam 350 bin lira, Konya'da sahne alacak İrem Derici 350 bin lira, Ziynet Sali 400 bin lira, Antalya'da Volkan Konak 700 bin liraya sahneye çıkacak.

Ayrıca Ankara'da sevenleriyle buluşacak Hakan Altun 750 bin lira, yine Kıbrıs'ta olacak şarkıcılardan Ebru Gündeş 900 bin lira ve Aşkın Nur Yengi 400 bin lira ücret alacak. - İSTANBUL

Ünlüler yılbaşında milyonlar kazanacak

Özcan Deniz, Yılbaşı, Kıbrıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ünlüler yılbaşında milyonlar kazanacak - Son Dakika Ekonomi


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