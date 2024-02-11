Ürdün, Irak\'a 40 Megavatlık Elektrik Enerjisi Satış Anlaşmasını İmzaladı

Ekonomi

Ürdün'ün, Irak'a 40 megavatlık elektrik enerjisi satışını öngören anlaşmanın taraflar arasında imzalandığı belirtildi.

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, anlaşma Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Genel Müdürü Emced er-Ravaşde ile Irak Genel Elektrik İletim Şirketi Merkez Bölge Genel Müdürü Riyad Uraybi tarafından imzalandı.

Ravaşde, imza töreninde yaptığı konuşmada, Ürdün ile Irak'ın, enerji alışverişini güçlendirecek ortak elektrik bağlantısının kurulması amacıyla böyle bir anlaşmayı imzaladığını ifade etti.

Ravaşde, 40 megavat kapasiteli ilk fazın tüm teknik işlemlerinin tamamlandığını, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşmesi beklenen ikinci fazın hazırlık çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Genel Müdürü, ikinci fazın tamamlanmasının ardından Irak'a toplamda 150-200 megavatlık elektrik sağlanacağını, elektrik bağlantı aşamalarının gelişmesiyle birlikte bu rakamın 500 megavata ulaşabileceğini kaydetti.

Irak ile Ürdün, Aralık 2018'de elektrik alanında işbirliği yapmak ve iki ülke arasında elektrik enterkonneksiyon ağı kurmak amacıyla mutabakat zaptı imzalamıştı.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Iraklı mevkidaşı Mustafa el-Kazımi, 6 Ekim 2022'de, Ürdün'ün, doğu komşusuna elektrik sağlamasını öngören projenin temelini atmıştı.