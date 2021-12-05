Üretici limona desteği yeterli bulmadı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, limon ihracatına ton başına 100 TL destek verileceğinin açıklandığını ancak bu desteğin üreticinin toplam maliyetinin 5'te birini bile karşılamayacağını söyledi.

Doğan, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) tarafından açıklanan desteğin mahsup şeklinde yapılacağını ancak çiftçilerin sıkıntılarına çözüm olmayacağını ifade ederek, "Limon üreticilerimiz zaten ürününden zarar etti. Verilecek desteğin ton başına en az 500 TL olması gerekmektedir ki çiftçilerimiz en azından ürünlerini bahçelerden toplayabilsin, limonlar ağaçta kalmasın, bir sonraki dönem için bahçeler zarar görmesin" dedi.

Mehmet Akın Doğan, Türkiye'nin narenciye ihtiyacının önemli bir bölümünün Adana'dan karşılandığını hatırlatarak, "Bölgemizdeki üreticilerimiz şu anda çalışacak işçi bulmakta da sıkıntı çekiyorlar. Verilecek destekle en azından işçi maliyetlerini karşılayan çiftçimiz ürününü dalında bırakmayacaktır. Hükümetimizden desteğin en az 500 TL olacak şekilde yeniden belirlenmesini beklemekteyiz" diye konuştu. - ADANA