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Üreticilere umut olacaktı, şimdi çürümeye terk edildi - Son Dakika

Üreticilere umut olacaktı, şimdi çürümeye terk edildi

22.02.2022 09:17
Üreticilere umut olacaktı, şimdi çürümeye terk edildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Mersinbelen köyünde milyonlarca lira harcanarak kurulan Mazon Bölgesi Orman Köyleri Tarımsal Kalkınma ve Çam Fıstığı Satış Kooperatifi, yürütülemeyince atıl durumda kaldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Mersinbelen köyünde milyonlarca lira harcanarak kurulan Mazon Bölgesi Orman Köyleri Tarımsal Kalkınma ve Çam Fıstığı Satış Kooperatifi, yürütülemeyince atıl durumda kaldı.

Koçarlı'nın Mersinbelen Mahallesi'nde köylülerin bir araya gelmesiyle 1971 yılında kurulan 1984 yılında ise fabrika olan ancak yanlış makine satın alınması nedeniyle yıllarca üretime geçilemeyen Mazon Bölgesi Orman Köyleri Tarımsal Kalkınma ve Çam Fıstığı Satış Kooperatifi, kendi haline terk edildi. 38 yıl önce serüvenine başlayan ve bölge halkını umutlandıran kooperatif, milyonlarca lira harcanmasının ardından atıl durumda kaldı. Uzun süre çeşitli sebeplerle yürütülemeyen kooperatif içerisinde bulunan makineler ise adeta hurdaya döndü. Bölge halkının önemli geçim kaynaklarından olan çam fıstığının işlenmesi ve değerini artırmak amacıyla milyonlar harcanarak kurulan kooperatifin, makineleri de çürümeye terk edildi. Bölge halkı ise kooperatifi yanlış yönetildiğini iddia ederek bölge üreticilerinin umudu olan kooperatifin adeta aile şirketine dönüştürüldüğünü ifade etti. - AYDIN

Üreticilere umut olacaktı, şimdi çürümeye terk edildi

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Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Fabrika, Koçarlı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticilere umut olacaktı, şimdi çürümeye terk edildi - Son Dakika Ekonomi


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