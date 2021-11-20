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Üreticiye kötü haber: Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu, iadeler başladı - Son Dakika

Üreticiye kötü haber: Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu, iadeler başladı

20.11.2021 19:37
Üreticiye kötü haber: Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu, iadeler başladı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'den özellikle de bu dönem ağırlıklı Antalya'dan yapılan nar ve biber ithalatını durdurduğunu açıkladı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde hasadı tamamlanan nar ve özellikle güney illerde örtü altı üretimde hasadı yeni başlayan biberle ilgili Rusya'dan kötü bir haber geldi.

Rusya Tüketici Hakları ve Kamu Sağlığı Denetim Ajansı (Rospotrebnadzor), Türkiye menşeli nar ve biber ürünlerinin ülkeye girişine yasak getirdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, hem biber hem narda ihracatın en yoğun döneminin yaşandığı bu süreçte getirilen bu yasağın üreticiyi zor durumda bırakacağını söyledi. Antalyalı üreticiler ise seralarda böcek ve arı ile üretim yaptıklarını, kimyasal kullanmadıklarını vurguladı.

KARAR SİYASİ İDDİASI

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya'nın nar ve bibere getirdiği ithalat yasağının 16 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlandığı ancak kararın Türkiye'ye dün itibarıyla bildirildiğini belirterek, "Biz Rusya'ya ürün gönderen firmalarımızın Rusya gümrüklerinde girişlerine izin verilmemesi üzerine karardan haberdar olarak hemen ilgili bakanlıklarımıza sorunu ilettik. İki ülke bakanlıkları ve ticari ateşeleri arasında görüşmeler başladı" dedi.

Şu an hem nar hem de biberle ilgili özellikle de Rusya'ya en yoğun ihracat döneminin yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, iki ürünle ilgili virüs ve pestisit kalıntıları yönündeki gerekçelerin doğru olmadığını, kararın siyasi olduğunu savundu. Şu an itibarıyla yollarda hem biber hem de nar gönderilen birçok ürün bulunduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, "Ciddi bir iade de söz konusu. Tekrardan yeni pazarlar bulmak ciddi emek ve süreçler alıyor. Çok sıkıntılı bir sürece girdik" dedi.

RUSYA'YA İHRACAT 116 MİLYON DOLAR

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, geçen yıl Türkiye'den Rusya'ya 57 bin ton nar ihracatıyla 44 milyon dolar gelir elde edilirken, 27 bin ton biber ihracatı yapılarak 23 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.

2021 yılında ise şu ana kadar Rusya'ya Türkiye'den 26 milyon dolar değerinde 33 bin ton nar, 23 milyon değerinde 25 bin ton biber ihracatı yapıldığını kaydetti. İki ürünün son iki yılda Rusya'ya toplam ihracatının 116 milyon doları bulduğunu belirten Çavuşoğlu, iki ürün için de ihracatın en yoğun sezonunda olunması nedeniyle getirilen yasaklama kararının ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

UÇAK KRİZİ DÖNEMİNDE DE YASAK GELMİŞTİ

TürkRus sitesinin haberien göre; ürünlerde Rusya'da kullanımı yasak olan tarım ilaçları da dahil olmak üzere pestisit kalıntılarına rastlandığı belirtiliyor. Buna göre, 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren Türkiye'den gönderilen nar ve biberlerin Rus gümrüklerinden girişine izin verilmeyecek.

Rusya Türkiye'den nar ve biber ithalatını en son uçak krizini takip eden aylarda yasaklamıştı.

Önceki gün de Türkiye'den Rusya'ya getirilen 40 ton meyvede daha zararlı maddeye rastlandığı, 17 ton hindi etinin ise etiketlenmesinde ihlal tespit edildiği bildirilmişti.

Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisinden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamaya göre, Kaluga ilindeki geçici depolama merkezlerinde yapılan denetimlerde Türkiye'den getirilen nar, portakal ve greyfurtlarda Akdeniz meyve sineği saptandı.

Moskova'ya götürülmek istenen toplam 40,45 ton meyvenin piyasaya sürülmesine izin verilmediği belirtildi.

Rosselhoznadzor, Kalinigrad'da ise Türkiye'den gelen 17 ton hindi etinin, ambalajlarının üzerindeki etiketlerin yönetmeliğe aykırı olması nedeniyle ülkeye alınmadığını duyurdu.

Üreticiye kötü haber: Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu, iadeler başladı

Antalya, Rusya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üreticiye kötü haber: Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu, iadeler başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Üreticiye kötü haber: Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu, iadeler başladı - Son Dakika
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