Üretken kadınlar yöresel ürünlere değer katıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Üretken kadınlar yöresel ürünlere değer katıyor

Niğde'nin Bor ilçesinde kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor. Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kadınların ev ekonomilerine katkı sağlarken yöresel ürünlere değer katıyor.

01.03.2024 23:12  Güncelleme: 23:19
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Üretken kadınlar yöresel ürünlere değer katıyor

NİĞDE - Niğde'nin Bor ilçesinde kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor.

Bor'da yaşayan kadınların girişimi ve Bor Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, hem ilçedeki kadınların ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de yöresel ürünlere değer katıyor. Kooperatif bünyesinde üretilen erişte, mantı, tarhana, sirke, reçel, meyve kurutması gibi ürünler marketlerde satışa sunuluyor. 3 yıl önce kurulan kooperatifin büyük yol kat ettiğini söyleyen Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hatun Keçeci, "Kadınların bir araya gelerek bir şeyler başarabildiğini göstermek istedik" dedi. Keçeci; "Biz, kadınların bir araya gelip bir şeyler yapabildiğini insanlara ispatlamak istedik. Çünkü kadın kooperatifleri denilince genelde Ege, Akdeniz tarafındaki kadınlar aklımıza geliyor. Biz de arkadaşlarımızla düşündük, 'biz neden yapamayalım' dedik, belediye başkanımızın destekleriyle başladık. 3 yıl oldu kooperatifimiz kurulalı ve gerçekten de büyük yol kat ettik. Hatta profesyonelliğe geçmeye ilk adımımızı da atmış olduk. Bizler eskiden büyüklerimizin evlerinde yaptıkları ürünleri tekrar gün yüzüne çıkartalım istedik. İnsanların sofrasına tekrar sunalım, aynı eskiden büyüklerimizin yaptığı gibi tarhanalar, erişteler, makarnalar bunları yapmaya başladık. Üreterek güçlenen kadınlar projesi çerçevesinde de valiliğimiz ve yerel yönetimlerimizin destekleriyle bir hibe aldık. Bu hibeyle birlikte şu anda meyve kurutmaya geçtik. Biz ürünlerimizi genelde yerel marketlere veriyoruz. Burası da market gibi olduğu için insanlar gelip buradan da alabiliyorlar. Ev yemeği üzerine de çalışıyoruz aynı zamanda. Çalışan kadınların özellikle çok büyük desteğini görüyoruz burada" dedi.

"Güçlü kadınlar olursak güçlü nesiller yetiştiririz"

Güçlü annelerin güçlü nesiller yetiştireceğine dikkati çeken Keçeci; "Çok büyük hayallerimiz var. Öncelikle bizim ilk amacımız çocuklarımıza layık anneler olmaktı. Geleceğe yön veremeyiz belki ama güçlü kadınlar olursak güçlü nesiller yetiştirmiş oluruz diye düşündük. Ürünlerimizi bütün marketlere sunup soğuk zincirimizi elde edip zincir halinde vermek istiyoruz. Tabii ki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi daha fazla kadın çalıştırmak, kadın istihdamına katkı sağlamak için buradayız.

Kaynak: İHA

Niğde, Bor, Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üretken kadınlar yöresel ürünlere değer katıyor - Son Dakika

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