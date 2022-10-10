Uşak ekonomi haberleri | Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak ekonomi haberleri | Uşak Ticaret Borsası

10.10.2022 14:20
Uşak ekonomi haberleri | Uşak Ticaret Borsası

Uşak haber: Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruş, en yüksek 7 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruş, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,807,00
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,505,70
Yemlik arpa5,505,70
Nohut16,0017,00
Beyaz haşhaş45,0046,00
Mavi haşhaş43,0044,00
Sarı haşhaş47,0048,00
Susam32,0033,00
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği8,009,00

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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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