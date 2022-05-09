Uşak esnafında dostluk rüzgarları - Son Dakika
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Uşak esnafında dostluk rüzgarları

09.05.2022 17:32
Uşak esnafında dostluk rüzgarları

Uşak Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik Başkanlığı seçimleri öncesi adaylığını açıklayan mevcut Başkan Atalay Savaş ve rakibi Mustafa Korkmaz, dostluk mesajları verdi.

Uşak Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik Başkanlığı seçimleri öncesi adaylığını açıklayan mevcut Başkan Atalay Savaş ve rakibi Mustafa Korkmaz, dostluk mesajları verdi.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Atalay Savaş, düzenlediği basın toplantısıyla 15 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde birlik başkanlığı için yeniden aday olduğunu açıkladı. Aynı toplantıda Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Korkmaz da birlik başkanlığı için aday olduğunu ilan etti.

4 yıllık başkanlık döneminde neler yaptığını ve tekrar seçildiği takdirde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi veren Birlik Başkanı Savaş, "Önümüzde bir seçim var. Ben de tüm arkadaşlarımın görüşünü alarak bir dönem daha aday olmaya karar verdim. Özellikle genç olan başkan ve yöneticilerimizin enerjisi bize de yansıdı. Gençtiler, bir şeyler yapmak arzusundaydılar. Bu arzu ve tecrübeyi harmanlayarak esnafımızı daha ileriye götürmeyi düşünüyorum" dedi.

"Daha iyi projeleri gerçekleştirmek adına adayım"

Birlik Başkanı Atalay Savaş'ın düzenlediği kahvaltılı basın toplantısına katılan Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Korkmaz ise "Önümüzdeki Pazar günü yapılacak olan Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı için ben de adayım. Bu seçimlerin kaybedeni olmayacak. Ben de kazanacağım. Atalay Başkanım da kazanacak. Kısacası esnaf kazanacak. Atalay'ın grup, Mustafa'nın grup diye bir şey yok. Birlik başkanı adayları olarak hepimiz buradayız. Atalay Başkanım, ne güzel projelerini anlattı. Bizde bu projeleri gerçekleştirmek ve daha iyilerini yapabilmek adına aday olduk. Burada bulunan tüm oda başkanı arkadaşlarım aday olama hakkına sahiptir" dedi.

"Biz düşman değil kardeşiz"

Spekülasyona ve kötü söze gerek olmadığını kaydeden Korkmaz, "Herkesin hataları vardır. Bunu tek tek açıklamaya hiç gerek yok. Demokratik bir ortamda seçilmiş başkanlarız. Kötü söz, esnafa ve bizlere yakışmaz. İnsanlar bize güvenip yönetime başkan seçmişler. Atalay Başkanla biz rakibiz. Düşman değiliz. Yarın o seçilir, ben seçilirim. Atalay başkan benimde birlik başkanımdır. Yarın ben yanına gider 'Başkanım benim şu sıkıntım var' diyebilmeliyim. Biz kardeşiz. Biriz, beraberiz. Genç oda başkanlarımın yönetime aday olması beni çok memnun ediyor. Konuşmamın başında söylediğim gibi bu seçimim kaybedeni olmayacak. Kazananı esnaf olacaktır" şeklinde konuştu. - UŞAK

Uşak esnafında dostluk rüzgarları
Uşak esnafında dostluk rüzgarları
Uşak esnafında dostluk rüzgarları

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Mustafa Korkmaz, Savaş, Esnaf, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uşak esnafında dostluk rüzgarları - Son Dakika


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