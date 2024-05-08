Uşak Organize Sanayi Bölgesi 23. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 23. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 23. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) 23. Olağan Genel Kurulu, Vali Turan Ergün ve sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Uşak OSB'nin modern altyapısı ve yeşil üretim konuları ele alındı.

08.05.2024 13:44  Güncelleme: 13:48
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Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) 23. Olağan Genel Kurulu, Vali Turan Ergün ve sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 23. Genel Kurulu Toplantısı Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkan Vekili Halil Aslan, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri, protokol üyeleri, sanayici ve iş adamlarının katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu Bölgede yapılan yatırımlarla Uşak OSB'nin modern altyapısı ve gelişmişliğiyle yatırımcılar tarafından tercih edilen bir bölge olduğunu söyledi. Ardından konuşma yapan Uşak Valisi Turan Ergün "Yeşil üretim ve yeşil OSB konusunda Uşak OSB Türkiye'deki önder bölgelerden bir tanesi. Bunu daha da geliştirmek zorundayız. Bizim yapacağımız her yatırım, her gelişme aynı zamanda çevreyle de uyumlu olmak zorunda. Yani biz çevre sorunlarını öteleyen, onu dikkate almayan ama ne olursa olsun ben gelişeyim, büyüyeyim gibi bir yaklaşımdan yana asla olamayız" dedi.

Konuşmaların ardından toplantı, gündem maddelerinin görüşmesiyle devam etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uşak Organize Sanayi Bölgesi 23. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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