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Uşak'ta Çarşı Projesi adım adım ilerliyor - Son Dakika
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Uşak'ta Çarşı Projesi adım adım ilerliyor

Uşak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın katkılarıyla hayata geçirilen Çarşı Uşak Projesi'nde çalışmalar titizlikle sürüyor. Proje kapsamında atıl binalar yıkılırken, hak sahipleri ve bölge esnafıyla bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, projenin önemini vurguladı ve destek çağrısında bulundu. Proje tamamlandığında bölgedeki esnafın trafik sorunu çözülecek ve şehrin gelişimine büyük katkı sağlanacak.

Uşak\'ta Çarşı Projesi adım adım ilerliyor
16.12.2023 - 17:31,
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın katkılarıyla Uşak'ta hayata geçirilecek Çarşı Uşak Projesi'nde, çalışmalar adım adım, titizlikle gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Uşak'a yapmış olduğu ziyaretle birlikte kentsel dönüşüm uzlaşma ofisinin açılışı yapılmış ve proje alanı içerisindeki atıl binalarda ilk yıkımlar başlamıştı. Gelinen son noktada, revizyonların yapıldığı projede son durumu değerlendirmek ve bilgi vermek adına Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın hak sahipleri ve bölge esnafıyla bir araya geldi. Buluşmaya öncülük eden Çakın, proje hakkında detaylar verdi ve vatandaştan gelen soruları yanıtladı.

Çarşı Uşak Projesi'nin deprem bölgesi hariç bakanlığın kentsel dönüşüm noktasında onay verdiği ve desteklediği tek proje olduğuna dikkat çeken Çakın, projenin bir yandan şehre diğer yandan ise bölgedeki hak sahiplerinin dükkanlarına değer katacağını belirtti. Hak sahiplerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda projeye verilen destek ise dikkat çekti.

Başkan Çakın Hak Sahiplerine Çağrıda Bulundu

Uzlaşma sürecinin 31 Aralık 2023 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, tüm hak sahiplerini etap fark etmeksizin ön protokolü imzalaması için Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'ne davet etti. Projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tam destek aldığına dikkat çeken Çakın, uzlaşma süreci bittikten sonra en kısa zamanda 1. etabın inşaatını başlatmak istediklerini belirtti.

Şehirdeki termal alandaki gelişmelerle ve yeni yatırımlarla birlikte Çarşı Uşak Projesi'nin de turizm açısından son derece önemli bir noktaya geleceğini işaret eden Çakın, uzun vadede Uşak'ta bir çok noktayı modernleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Süreç Emin Adımlarla İlerleyecek

Toplam 3 etapta yapılması planlanan projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki her esnafın yapılacak olan yeraltı otoparkında bir araçlık kendi yeri olacak. Bölgedeki trafik sorununu da büyük oranda çözecek olan Çarşı Uşak Projesi öte yandan içerisinde barındırdığı sosyal alanlar ve çeşitli alışveriş imkanıyla şehrin gelişimine büyük katkı sağlamış olacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 40 bin metrekarelik alanı kapsayan ayakkabıcılar çarşısı, eski garaj ve Çarşamba Pazarı yeni bir kimliğe bürünecek.

Her adımının titizlikle atıldığı projeye destek veren hak sahiplerine dönüşüm sürecinde büyük kolaylıklar da sağlanacak. Türkiye'de ilk ve tek olan bir uygulama ile yıllık enflasyon kaç olursa olsun hak sahiplerinin ödeme miktarında en fazla %10 artış olacak.

Ayrıca proje alanında bulunan ve sürecin başlatılmasıyla boşaltılan dükkanların hak sahiplerine 2024 yılında belirlenecek ücret ile 12 aylık kira yardımı toplu olarak yapılacak. Kira yardımı ödemesi toplamda 48 aylık bir süreci kapsayacak.

Eskimişliğin ve karmaşanın hakim olduğu, bölge halkının gece önünden geçmeye bile çekindiği proje alanına; Yeraltı otoparkı, fuaye alanı, pazaryeri, dükkanlar ve yeşil alanlar kazandırılacak. Böylelikle, vatandaşların günün her saatinde sosyalleşebileceği yeni bir alana kavuşmasının yanı sıra esnafın da ticari hacmi büyük ölçüde gelişecek. - UŞAK

Kaynak: İHA
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İklim Değişikliği, Uşak Belediyesi, Mehmet Çakın, Uşak, Son Dakika

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