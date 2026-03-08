Uşak'ta gübre bayilerine denetim - Son Dakika
Uşak'ta gübre bayilerine denetim
08.03.2026 08:58  Güncelleme: 09:00
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, gübre bayilerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde gübre tedarik süreci, fiyat hareketleri ve stok durumu incelendi.

Uşak'ta gübre bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Uşak Belediyesi Zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla il genelinde faaliyet gösteren gübre bayilerine yönelik denetim ve incelemeler yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde gübre bayilerinde gübre tedarik süreci, satış durumu ve fiyat hareketleri yerinde incelendi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde güncel piyasa koşulları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Denetimlerde özellikle üreticilerin gübreye erişimi ve piyasa dengesi yakından takip edilirken, bayilerde Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan geriye dönük 3 aylık alış ve satış fiyatları kontrol edilerek kayıtlar incelendi.

Yapılan incelemelerde fiyat değişimleri, stok durumu ve satış süreçleri mevzuat çerçevesinde değerlendirildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma göre yapılan açıklamada, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, piyasa düzeninin korunması ve üreticilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla sahadaki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

